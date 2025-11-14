Horizonte 14 NOV 2025 - 03:02h.

Los colaboradores de ‘Horizonte’ denuncian una maniobra para “blanquear la corrupción” y cargan con dureza contra la teatralización del caso

El juez Villegas sacude ‘Horizonte’ con su análisis del caso del Fiscal General: “Son momentos tristísimos para el Estado de derecho”

‘Horizonte’ vivió una noche de indignación al analizar el controvertido vídeo en el que Koldo García, investigado en la trama de corrupción del caso Ábalos, aparece entre chistorras y bromas en lo que muchos han interpretado como un intento de restar gravedad a las acusaciones.

Nada más proyectarse las imágenes, Iker Jiménez, visible y abiertamente desconcertado, lanzó la pregunta que marcaría el debate: “¿Me queréis decir qué es esto? ¿Qué sentido tiene este vídeo?”

La reacción de los colaboradores

Ketty Garat fue la primera en tomar la palabra, con un análisis tan contundente como crítico. Para la periodista, el objetivo del vídeo es “blanquear la corrupción”.

Garat subrayó que, pese al revuelo generado por la escena de las chistorras, la realidad del caso es mucho más grave. “Es curioso que hoy hayan entrado más medios a hablar de esta estupidez que de los fajos de billetes que Ábalos tenía guardados bajo llave en la residencia oficial”, denunció.

Para ella, la maniobra responde a una estrategia ya conocida: distraer y convertir un escándalo político en un espectáculo.

La crítica se intensificó con la intervención de Carlos Cuesta, quien ironizó sobre el vídeo afirmando que, con tantas idas y venidas, “si entró chistorra, salió torrezno”. Pero su tono humorístico duró apenas segundos. Cuesta fue tajante: “De risa no tiene nada. Las chistorras eran billetes. Estamos hablando de dinero que sale del delito y vuelve al delito blanqueado”.

El periodista calificó la puesta en escena de “performance” destinada a ridiculizar el caso y restarle importancia, pero advirtió que esa estrategia no funcionará ante la Justicia. “Si él cree que con esto modula la opinión pública, que se ría un poco. Al magistrado Puente esto no le hace ninguna gracia”, afirmó.

Iker Jiménez, que siguió las intervenciones con rostro serio, cerró el análisis recordando la gravedad del asunto: utilizar humor para minimizar escándalos vinculados al dinero público. “En un tema tan serio, llegar a este nivel…”, lamentó el presentador de 'Horizonte'.