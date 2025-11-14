Horizonte 14 NOV 2025 - 01:37h.

El corresponsal en la Casa Blanca detalla que Trump ha planteado acciones directas contra redes narcoterroristas y que la decisión podría ser inminente

El juez Villegas sacude ‘Horizonte’ con su análisis del caso del Fiscal General: “Son momentos tristísimos para el Estado de derecho”

Compartir







El corresponsal en la Casa Blanca de ABC y COPE, David Alandete, conectó en directo con ‘Horizonte’ para ofrecer información de máxima actualidad sobre la escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

Desde Washington, el periodista reveló datos inéditos que marcan un giro radical en el conflicto tras la reciente destrucción de múltiples narcolanchas vinculadas al narcotráfico internacional.

Planes de ataque presentados al presidente

Alandete explicó que, apenas media hora antes de entrar en directo, había hablado con funcionarios del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, quienes confirmaron un movimiento decisivo: el general Dan Keyne y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, presentaron al presidente Donald Trump planes de ataque dentro de Venezuela.

“Esto está confirmado”, insistió el corresponsal. “Se le plantearon ayer mismo y el presidente va a decidir en los próximos días”. Alandete recordó que, bajo Trump, este tipo de operaciones no se ocultan, como ya ocurrió con el bombardeo en Irán: “Estuvieron días hablando de ello… y finalmente cayó el bombazo”.

Los objetivos serían centros de distribución de cocaína dentro de Venezuela y en zonas fronterizas con Colombia. Hasta el momento, según la información trasladada al periodista, 17 narcolanchas han sido destruidas y alrededor de 80 personas han muerto.

La operación ya tiene nombre oficial: Operación Lanza del Sur, una ofensiva diseñada para ser “sostenida”, con el objetivo de erradicar completamente el tráfico de cocaína procedente de Ecuador, Colombia y Venezuela, y que llega tanto a Estados Unidos como a Europa.

“Estamos cerca de un ataque en territorio venezolano”

Según Alandete, la Administración Trump considera cada vez más probable autorizar ataques dentro de Venezuela, un paso que elevaría la tensión a un nivel inédito en años recientes.

A la dimensión militar se suma la política. El corresponsal recordó que el secretario de Estado y jefe de Seguridad Nacional, Marco Rubio, persigue un objetivo claro: la salida de Nicolás Maduro. “Controlar el narcotráfico y librarse de la dictadura van de la mano”, apuntó.

El corresponsal subrayó que 40.000 estadounidenses mueren al año por sobredosis de fentanilo, lo que ha servido para reforzar el apoyo a una operación contra los cárteles que operan desde Venezuela y que distribuyen hacia Estados Unidos y Europa.

“Si Trump lograra un cambio democrático en Venezuela, sería aplaudido incluso por muchos demócratas”, señaló el corresponsal en directo.