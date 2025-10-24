Horizonte 24 OCT 2025 - 03:02h.

El corresponsal en Washington explica los ataques recibidos tras interpelar a Donald Trump sobre España y anuncia acciones legales contra el ministro Óscar Puente

‘Horizonte’ se adentró de lleno en uno de los episodios más comentados de la semana: la polémica entre el periodista David Alandete, corresponsal ante la Casa Blanca de ABC y Cope, y el Gobierno de España, en especial con el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Conectado en directo desde Washington, el corresponsal explicó cómo, tras formular una pregunta al expresidente Donald Trump sobre las declaraciones críticas hacia España, recibió una ola de ataques personales y políticos, entre ellos las palabras del ministro en Televisión Española, quien lo calificó de “operador político”.

Preguntas a Trump que incomodan

“Jamás pensé que me llamarían traidor a mi país por hacer una pregunta. Pregunté porque Trump había dicho que España debía ser expulsada de la OTAN y eso es jurídicamente imposible. Los españoles tienen derecho a saber si hay consecuencias o aranceles en marcha”, explicó Alandete ante un Iker Jiménez visiblemente sorprendido.

El periodista, con más de dos décadas de carrera internacional, anunció que emprenderá acciones legales contra el ministro por “intromisión ilegítima en el derecho al honor”.

“No voy a tolerar ataques desde el poder”

Durante la entrevista, Alandete relató cómo ha trabajado en conflictos y coberturas internacionales desde 2006, pero nunca había vivido algo similar con su propio Gobierno:

“He estado en Siria, Afganistán e Israel. Lo que no voy a tolerar es que un ministro de España use la televisión pública para atacarme por hacer mi trabajo. Esto busca amedrentar, y muchos colegas ya se piensan dos veces qué preguntar”.

El periodista también compartió que la Asociación de la Prensa de Madrid le ha mostrado su apoyo, al igual que numerosos corresponsales extranjeros: “Mis colegas de Venezuela, Catar o Angola no daban crédito. En sus países puede gustar o no una pregunta, pero un ministro no sale a insultarte por hacerla. Eso no pasa en ninguna democracia madura”.

Tras la entrevista, Carmen Porter y los colaboradores coincidieron en que el caso refleja una deriva preocupante contra la libertad de prensa en España. “Lo que no se puede hacer es intentar callar a los periodistas”, señaló la presentadora. “Tanto que hablan de censura y de libertad, y ahora se persigue a quien hace una pregunta incómoda”.