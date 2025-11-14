Horizonte 14 NOV 2025 - 00:17h.

Iker Jiménez y Carmen Porter abren la noche con una entrevista contundente a uno de los jueces más críticos con la situación actual de la Fiscalía

El juez Portillo explica en ‘Horizonte’ su discurso viral junto al ministro Bolaños: “No había motivos para callarme”

‘Horizonte’ arrancó su último programa con una entrevista de alto voltaje. Iker Jiménez y Carmen Porter recibieron en plató a Jesús Villegas, juez y miembro destacado de la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial, para analizar las derivadas del juicio al Fiscal General del Estado, un proceso que ha sacudido por completo la estructura institucional española.

Villegas no tardó en marcar el tono de la noche. “Son momentos tristísimos para el Estado de derecho”, afirmó, advirtiendo de que el caso ha generado un clima inédito en España y una repercusión internacional que, según él, refleja tanto las debilidades como las fortalezas del sistema judicial. Pidió prudencia ante cualquier pronóstico, pero lamentó que se haya normalizado la idea de un Fiscal General con “etiqueta ideológica”, algo que, a su juicio, “contamina” el corazón de la justicia.

El magistrado lanzó un mensaje de esperanza dentro del pesimismo generalizado. “Independientemente de que sea culpable o inocente, hay que reformar la Fiscalía para que no esté contaminada de ningún color ideológico”, señaló, subrayando que ahora mismo funciona como “un satélite que orbita en torno a determinados centros de poder”.

Las palabras del presidente y el riesgo de presión a los jueces

El programa recuperó un fragmento de la reciente entrevista del presidente del Gobierno, que defendía públicamente la inocencia del Fiscal General del Estado. Para Villegas, ese mensaje, lejos de ser inocuo, es delicado:

“Cuando una persona con tanto poder habla en esos términos, esas palabras pueden interpretarse como una forma de presión indebida. Son mucho más peligrosas de lo que parecen”.

El juez recordó que ni siquiera los magistrados del tribunal conocen aún el fallo: “¿Cómo lo sabe él?”, se preguntó.

La toga, la postura en sala y los mensajes borrados

Uno de los momentos más sorprendentes de la entrevista llegó al analizar el comportamiento del Fiscal General durante el juicio, incluyendo su renuncia a llevar toga tras las primeras sesiones. “Ha tenido que tomarse una pastilla de humildad”, ironizó Villegas. Según el juez, presentarse inicialmente con símbolos de poder pudo poner en riesgo la apariencia de imparcialidad exigida por la justicia europea.

También abordó la eliminación de correos electrónicos del investigado. Fue tajante: “Es incomprensible que alguien elimine las pruebas que lo favorecen. Ningún inocente hace eso”.

En el tramo final, Villegas admitió la gravedad del momento: “No sabemos si esto es la punta del iceberg o un depósito de corrupción y cloacas del Estado. Ojalá no, pero da la impresión de que vivimos en un estercolero”.