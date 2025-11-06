Horizonte 06 NOV 2025 - 23:57h.

El presentador analiza en directo un audio “de película” de Alberto González Amador y reflexiona sobre “la insólita situación que vive el país”

Iker Jiménez, impactado por las imágenes de la agresión a un periodista en la Universidad de Navarra: “Esto nos concierne a todos”

En la última entrega de ‘Horizonte’, Iker Jiménez volvió a situar la actualidad en el centro del debate con un tono tan sorprendido como crítico. El presentador no pudo contener su asombro al analizar las declaraciones de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, durante el juicio al fiscal general del Estado.

“Lo de hoy es absolutamente demencial”, afirmaba Iker, abriendo el programa. “Vivimos una acumulación de noticias tan surrealista que parece imposible de asimilar. Y, sin embargo, todo está ocurriendo aquí, en nuestro país”.

El presentador daba paso entonces al audio de González Amador, en el que relataba ante el juez un episodio vivido el pasado marzo, cuando, según su testimonio, un periodista habría intentado acceder a su portal haciéndose pasar por alguien que tenía una cita con él. “Esto es de película”, decía Iker tras escuchar la grabación, visiblemente impresionado por el relato.

“Parece ficción, pero no lo es”

“Hay quien se ríe de esto, pero si lo escuchas con atención, te das cuenta de que estamos hablando de cosas muy serias”, apuntaba Iker. “Hasta periodistas habrían intentado entrar en su propio domicilio. Es inquietante”, continuaba el presentador tras escuchar el audio.

Iker, además, subrayó la dimensión inédita del caso: “Lo más insólito es que el fiscal general esté siendo examinado por sus subordinados. No se ha dado nunca algo así. Y, sinceramente, cuesta creer que no estemos dentro de una trama de espionaje o de thriller político”.