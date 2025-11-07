Horizonte 07 NOV 2025 - 01:56h.

El empresario argentino revela su conexión con George Soros y critica el giro “wokista” de la política neoyorquina

El juez Portillo explica en ‘Horizonte’ su discurso viral junto al ministro Bolaños: “No había motivos para callarme”

Compartir







Martín Varsavsky, empresario y colaborador de ‘Horizonte’, compartía en la mesa del programa su opinión sobre la elección del nuevo alcalde de Nueva York, un político que, según explicó, representa “una especie de kirchnerismo o peronismo a la neoyorquina”.

Durante la tertulia, Iker Jiménez le mostró varios tuits del recién elegido mandatario y preguntó por su valoración. Varsavsky respondió con una anécdota inesperada:

“El padre de este señor, fue mi primer inversor en los años noventa, cuando creé mi primera empresa de telecomunicaciones. En esa época era el capitalista más capitalista. Nunca entendí cómo se transformó en esta fuerza del ‘wokismo’ tan impresionante, y su hijo tiene solo la pasta del papá”, relató.

Todo gratis: autobuses, alquileres, guarderías

El empresario explicó que el nuevo dirigente neoyorquino ha ganado con un discurso que combina populismo económico y retórica progresista: “Prometió autobuses gratis, congelar los alquileres, guarderías sin coste… y que todo lo pagarían los ricos”, resumió Varsavsky.

El analista subrayó, además, que, pese a la percepción de éxito, el alcalde fue respaldado por solo “un millón de votos de los ocho millones de habitantes de Nueva York”, apuntando a la apatía política como otro factor clave.

El debate en ‘Horizonte’ se animó cuando el programa mostró una polémica imagen del nuevo alcalde haciendo una peineta a la estatua de Colón, gesto que Varsavsky calificó de “deprimente”: “Forma parte de esa idea wokista de que los europeos somos esclavistas y colonizadores. Es triste que alguien así gane la alcaldía de Nueva York”, añadió.

“Ha ganado con todos los medios en contra”

El periodista y colaborador del programa Juan Soto Ivars defendió, sin embargo, que el nuevo alcalde “tiene algo fascinante”: “Recuerda a Trump o a Milei. Ha ganado con todos los medios en contra, siendo caricaturizado por todas partes”, señaló.

“Promete cosas que la gente necesita. Otra cosa es si podrá cumplirlo, pero ese es el discurso que la izquierda ha olvidado”, reflexionó.