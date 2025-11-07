Horizonte 07 NOV 2025 - 01:06h.

El presidente del Foro Judicial Independiente aclara en el programa de Iker Jiménez lo ocurrido tras las imágenes que se han hecho virales

Iker Jiménez reacciona en 'Horizonte' al juicio al fiscal general del Estado: “Es demencial”

‘Horizonte’ contaba con la presencia del juez Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente, tras la polémica generada por el vídeo en el que aparece señalando al ministro Félix Bolaños durante un acto público en Albacete junto al propio ministro.

En las imágenes puede verse cómo Portillo, sin perder la compostura, lanza un duro discurso crítico contra la política del Gobierno en materia de justicia, mientras Bolaños escucha sentado a escasos metros.

El momento, que ha corrido como la pólvora en las últimas horas, ha sido interpretado por muchos como un gesto de valentía por parte del juez, aunque otros lo han calificado como una escena “insólita”. Portillo, lejos de esquivar la polémica, ha querido dar su versión en el programa de Iker Jiménez.

Habla el juez Portillo en directo

“No creo que hubiese motivos para callarme”, explicó el juez ante las cámaras de Horizonte. “Todo lo que pensamos sobre las políticas del Gobierno ya lo habíamos expresado por escrito. Y, teniendo al ministro delante, me pareció oportuno volver a decirlo, de forma correcta y educada”.

El magistrado destacó la “cordialidad” con la que se desarrolló el encuentro, asegurando que Bolaños incluso reaccionó con humor: “Comenzó diciendo que estábamos en la Casa de la Cuchillería, y que era el mejor sitio para las cuchilladas”. “Hay que reconocerle cierta genialidad”, comentó entre risas Iker Jiménez al conocer la respuesta del ministro.

Portillo insistió en que, tras su intervención, ambos mantuvieron la calma y la conversación terminó con total normalidad: “Yo le agradezco que viniera a la inauguración de una asociación que no es precisamente favorable a su gestión. Lo que me sorprende es que sorprenda”, afirmó.

El juicio al fiscal general del Estado

Durante el debate posterior, Iker Jiménez pidió al juez su análisis sobre la situación actual de la justicia española y el papel del fiscal general del Estado, tras las últimas controversias judiciales.

“Es un ejercicio de poder que pone por encima la condición de fiscal general frente a la de acusado”, señaló Portillo. “Es un espectáculo lamentable, y creo que debería haber tomado la decisión personal de dimitir. Hoy es un día triste para la justicia”.

El también magistrado Jesús Villegas, invitado de ‘Horizonte’, aplaudió la intervención de su colega: “Es muy triste que, para ser juez en la actualidad, haya que ser valiente. Pero Fernando lo ha sido. Ha conseguido amansar a las fieras con educación”, expresó.