El equipo de 'Todo es mentira' reacciona a la primera publicación de Félix Bolaños, acompañado de Óscar Puente y Pilar Alegría

Antes de tratar el tema de Vilaplana y Carlos Mazón en 'Todo es mentira', Risto Mejide hace un inciso para comentar el estreno de Félix Bolaños en su perfil de Tik Tok.

"Si habéis tenido la desagradable experiencia de recibir este video, os tengo que decir dos cosas: Uno, que nadie lo intente en casa, y la segunda es ¿por qué?. Mi pregunta es ¿por qué?. ¡Tres ministros del Gobierno de España haciendo esto!", señala el presentador.

Sin embargo, espera unos minutos para emitirlo y advierte a la audiencia: "Las imágenes que vais pueden herir vuestra sensibilidad". Pues, tal y como bromean Luis Fraga y Risto Mejide, "Santos Cerdán no ha hecho nada tan grave" como publicar este video. "¿Creéis que estamos exagerando? Eso es que no habéis visto el video", apunta.

Así reacciona el equipo de 'Todo es mentira' al tik tok del ministro

"Lo voy a buscar para bloquearlo", asegura Miguel Ángel Martín nada más verlo. Sin embargo, Laila Jiménez comenta que ya tiene 11.000 seguidores. "Los jóvenes bastante tienen con la vivienda como para que los echen de Tik Tok. Tú ves este vídeo y te quieres ir", bromea Luis Fabra. "Esto ofende a todas las generaciones juntas", asegura Risto Mejide, quien le pregunta a la abogada Paula Fraga si la Fiscalía puede operar de oficio con este vídeo. "Hay ofensa a los sentimientos de dignidad humana", apunta la letrada.

Sin embargo, el presentador pide no hablar más sobre el tema porque "al final lo vamos a convertir en un éxito viral" pero antes, puntualiza: "Me sorprende que nadie haya comentado que son tres ministros del gobierno de España haciendo el mongolo para las redes sociales. Digo: ¿esta gente no tiene nada más que hacer? Lo que más me preocupa es que es el ministro con más poder".

Para Félix Bolaños también tiene el magistrado Jesús Manuel Villegas, quien se alegra mucho por él si se empieza a dedicar al mundo del espectáculo a raíz de esto porque "las reformas legislativas que se vienen encima es como para salir corriendo". "Sin embargo, si alguien encuentra su verdadera vocación en el mundo artístico, quizás podamos respirar un poco más tranquilos", apunta.