Hugo Morán opina en 'Todo es mentira' sobre la dimisión de Carlos Mazón y responde a la contundente pregunta de Risto Mejide

Pilar Rahola estalla en 'Todo es mentira' tras la presencia de Mazón en el funeral por la DANA: “¡Vete a casa! Ya está bien”

Compartir







En el discurso de dimisión de Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat descargaba cierta culpa sobre la catástrofe de la DANA a la Conferencia Hidrográfica del Júcar.

En 'Todo es mentira', reciben a Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, a quien Risto Mejide le ha preguntado con contundencia si ellos piensan asumir responsabilidades. Esta ha sido su respuesta:

"Quien tiene que asumir la responsabilidad es quien no ha ejercido sus competencias"

"Quien tiene que asumir la responsabilidad política es quien tiene la responsabilidad de no haber ejercido sus competencias", responde tajante el secretario de Estado de Medio Ambiente. Y es que, tal y como apunta el mismo, el debate de a quién le correspondía actuar lleva desde el minuto uno en el que el agua arrasó la Comunidad Valenciana. Tanto es así que "ha quedado instalado en el ámbito de la instrucción judicial que se está llevando a cabo", señala.

Sin embargo, y según afirma el entrevistado, "la instrucción ya ha dejado claro a estas alturas dónde están las responsabilidades". "La CHJ y la Agencia Estatal de Meteorología cumplieron con las competencias que tenían en ese momento", asegura, pues "gracias a la información que estos dos organismos fueron facilitando, Instituciones y organismos distintos de la Generalitat tomaron sus decisiones en tiempo y forma y permitieron minorar los riesgos".