Ignasi Guardans opina sobre la descripción del rey emérito sobre su relación con Franco y hace una metáfora provocativa sobre ella

Javier Pérez Dolset revela la operación que propició la salida del rey Juan Carlos I de España: "Esto está grabado y documentado"

Compartir







Los colaboradores de 'Todo es mentira' comentan las memorias del rey Juan Carlos en las que habla de su relación paternofilial con Franco. Ignasi Guardans, abogado y ex diputado al Parlamento Europeo, asemeja esta simpatía que siente el emérito por el dictador a la que sentía la cocinera de Pablo Escobar por 'El Patrón', haciendo lo que él mismo denomina "una metáfora un poco provocativa".

La metáfora provocativa de Ignasi Guardans

Para entender la relación del rey Juan Carlos con Franco, Ignasi Guardans pide a los compañeros de mesa que piensen en la cocinera de Pablo Escobar. "¿Tenía problemas para identificar la harina?", pregunta bromeando el presentador .

PUEDE INTERESARTE Exclusiva | Koldo García manda un mensaje a Risto Mejide tras opinar sobre la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado

Podría hacer la misma metáfora con las cocineras de Mussolini o Hitler, pero el analista político prefiere hacerlo con 'El Patrón': "Decía que Pablo Escobar era encantador y decía que tenía una relación con Pablo Escobar que no tenía nada que ver con que Pablo Escobar hiciera fuera. Es verdad que podía tener una relación entrañable con Pablo Escobar y no se le podía pedir testificar en contra porque su relación era esa".

Lo mismo sucede con el emérito, señala, pues "la relación de Juan Carlos con Franco era una relación prácticamente paternofilial al inicio y así lo declara él en el propio libro no tenía ese elemento y se entiende que durante un tiempo tuviera esa sensación de que le debe el reinado, cosa que también dice en el libro".

Sin embargo, considera que pasado el tiempo y teniendo en su poder toda la información de lo que fue el Franquismo y que quizá no tenía en el año 70, "que se mantenga con esta idea de presentar a Franco como una especie de patriarca entrañable que realmente le quiso mucho, le debe la monarquía y, en general, le dio cancha para hacer lo que hizo después, me parece una más de esas irresponsabilidades graves".