Lara Guerra 30 OCT 2025 - 18:45h.

Pilar Rahola, muy enfadada con la asistencia de Carlos Mazón en el funeral por la DANA

Susana Díaz, senadora del PSOE, sobre la comisión de investigación por el 'caso Delorme': "El PP se puede arrepentir durante mucho tiempo"

Compartir







La Ciudad de las Artes y las Ciencias acogía este pasado miércoles el Homenaje de Estado a las víctimas por la DANA. La catástrofe natural cumple justo año, por ello, las víctimas han sido las protagonistas de este funeral presidido por los reyes de España, Pedro Sánchez y el de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, cuya presencia revivió la angustia de muchos afectados allí presentes.

Desde el comienzo del acto hasta el final, varios familiares han gritado directamente al presidente de la Generalitat tachándole de "sinvergüenza, asesino". Tras la celebración del funeral, el propio Carlos Mazón ha afirmado este jueves que se "hace cargo del día de ayer" y que no ha dejado de "reflexionar lo que significa". En este contexto, Pilar Rahola no ha podido evitar desde el plató de 'Todo es mentira' cargar contra Mazón después de que estuviera presente en el funeral celebrado por la DANA: "No he visto un político con más cara dura que esta, más cínico y más indecente", comienza.

Pilar Rahola, sobre la DANA: "Me cuesta mucho este tema porque pienso en la gente que murió y sufrió"

Tras esto, la periodista ya muy enfadada confesaba que le "cuesta mucho este tema porque cada vez que lo escucho pienso en la gente que murió, en lo que han sufrido y en cómo están ahora...". Por último, Rahola se ha dirigido directamente al presidente de la Generalitat de Valencia: "Por favor, le han dicho de todo. Este tipo tiene que empezar a pensar alguna cosa. Vete a casa, a poder ser te vas y de vacaciones, ya está bien. Es que de verdad... ¿Qué es un político? Es un servidor público, tú no tienes un plan de pensiones tío, no aguantes en la poltrona. ¡Vete, vete, vete! Anda ya hombre.