Durante el programa especial de 'Todo es mentira' dedicado al aniversario de la DANA, el equipo ha estado muy pendiente del funeral de Estado celebrado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Todos han presenciado, acompañados por videollamada de Paco Marhuenda, la entrada de Carlos Mazón repleta de improperios y gritos de las víctimas calificándole de "asesino". Momento que ha aprovechado Risto Mejide para conocer la primera reacción del director de 'La Razón'.

Paco Marhuenda, sobre los insultos a Mazón: "Asesino es alguien que mata conscientemente"

La opinión de Paco Marhuenda sobre los calificativos al presidente de la Generalitat es clara: "A mí me parece muy mal porque uno puede criticar o no a Mazón, parecerle bien o mal lo que hizo, pero llamar asesino a alguien...". Y es que, para el director de 'La Razón', la definición de este concepto no se ajusta a su persona pues "asesino es alguien que mata a alguien conscientemente". Además, quiere esperar a "la verdad judicial", es decir, a cuando se decida de forma sólida qué fue lo que sucedió.

"Puedo entender el dolor de las víctimas y lo respeto", asegura. Sin embargo, apunta que las personas también cometen errores y lanza una pregunta reflexiva al aire: "¿Alguien cree que, conscientemente, él quería que murieran 237 víctimas?".

La respuesta de María Ángeles, víctima de la DANA

María Ángeles Pérez, quien ocupa en el programa de hoy la silla del pueblo como representante de las víctimas de la DANA, coincide en que "los insultos nunca son buenos" aunque "todos a veces pecamos sin querer y decimos cosas inconvenientes". Sin embargo, María Ángeles enfatiza en que, al final, el problema es el que es.

Por lo que responde al director de 'La Razón': "Querido Paco, entiende que si este señor hubiese asumido su responsabilidad de no estar donde tocaba cuando tocaba, se hubiese ido a su casa y hubiese dejado paso a otra persona de su partido y el papel no lo hubiese aplaudido en masa por la buena gestión, ofendiéndonos a todas las víctimas y a todos los damnificados que estuvimos pasando un día...".

"La empatía es muy importante y hay gente empática y gente psicópata. Yo no quiero decir que ese señor sea psicópata, pero a ver, yo cojo los libros y veo que tiene muchas características: una persona que carece de empatía, que no se pone en la piel del otro...", deja caer la afectada. Además, si Mazón hubiese tenido empatía, hubiese dejado su puesto o institucionalmente no hubiese ido poniendo de excusa que está enfermo, asegura.

De esta manera, "se hubiese evitado todos esos insultos". "Lo que no podemos es estar todavía diciendo que muy malos insultos al señor Mazón cuando hay un montón de gente que ha muerto, gente que lo ha perdido todo y este señor no estuvo a la altura, ni él ni todo su Gobierno. Esa es la realidad, Paco".