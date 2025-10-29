Se cumple un año de la catástrofe de la DANA y 'TEM' conmemora a las víctimas con un emotivo homenaje acompañado de unas palabras de Risto Mejide

Joan Baldoví, contundente en su análisis de la primera entrevista a Carlos Mazón tras la DANA: "Es absolutamente patética"

El 29 de octubre se cumple un año de la DANA y 'Todo es mentira' no permite que esta fecha pase desapercibida. Nada más arrancar, encontramos a todo el equipo en pie en el plató mientras en pantalla recorren cada nombre de cada persona fallecida en la catástrofe, acompañados de una música triste y los rostros serios de los compañeros.

Por el aniversario del día en el que el agua dejó a 237 personas fallecidas, 2.600 heridos y 300.000 afectados en Valencia, Málaga, Albacete y Cuenca, el programa de Risto Mejide tiene preparado un especial pues estarán presentes en el funeral de Estado, además de analizar todo lo sucedido en el mismo. Todo ello mientras en pantalla se aprecia un 'croll' que informa a la audiencia sobre todo lo que estaba ocurriendo en Valencia en tiempo real hace un año pues el programa dura un poco menos que la sobremesa de Carlos Mazón en El Ventorro. Por último, Risto Mejide da el pistoletazo de salida a 'Todo es mentira' con uno de sus míticos discursos.

Risto Mejide, sobre la importancia del humor en el aniversario de la DANA

"Hoy es uno de esos días en los que quizás sea más difícil que nunca hacer un programa de humor", señala Risto Mejide. Sin embargo, en 'Todo es mentira' consideran que "es más necesario que nunca porque sirve para fiscalizar al poderoso, al indecente, al que nos toma por tontos muchas veces". Con ello pretenden dirigir la mirada a aquellos que no asumen responsabilidades, y no solo se refiere a Carlos Mazón, "que también" pues "se ha cubierto de gloria hoy". Y es que, el presidente de la Generalitat ha afirmado que hubo cosas que debieron funcionar mejor, "como una cosa totalmente impersonal".

"Por eso, hoy más que nunca, este programa va a utilizar el humor para ir en contra de los que se piensan que somos idiotas. Por eso mismo y porque creemos que es nuestro pequeño granito de arena para contribuir a ese dolor de las 237 víctimas y sus familias, vamos a dedicarle el programa entero a ellas. Va por todas ellas", asegura.