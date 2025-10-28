Cuando Pablo Echenique cuenta cómo se vengaba de sus amigos cuando salían de fiesta y le usaban de perchero, Risto Mejide se parte de risa

Pablo Echenique y Risto Mejide, contundentes con el polémico vídeo del Ministerio de Vivienda: "En su cabeza sonaba espectacular"

En el plató de 'Todo es mentira' hay momentos para analizar las noticias rigurosamente, pero también existe un espacio para divertirse. Así lo han demostrado el equipo pues, una vez habían comentado que el Gobierno confía en que la ruptura con Junts no sea definitiva, Pere Aznar dejaba caer que este tema le parecía después de tanto tiempo "un calvario", casi tanto como la gente que decide irse a la francesa de los sitios.

Es en este momento en el que Risto Mejide y Javier Chicote han aprovechado para reivindicar irse de los sitios sin despedirse. Al periodista le parece "una pérdida de tiempo", un motivo que apoya el presentador pues considera que quienes anuncian que se van es porque tienen "un exceso de soberbia".

Además, Risto Mejide da un consejo a los espectadores para que no pierdan el tiempo en sus bodas: "Decid a todos los invitados que nadie se despida. Si multiplicas un minuto solo por cada persona que hay en esa fiesta, te va a dar un bajonazo. Son 100 minutos diciéndole adiós a gente el día de tu boda". Y concluye: "Iros a la francesa, es el mejor consejo que puedo dar a alguien".

Sin embargo, el presentador no se esperaba que había un colaborador experto en ello sentado en la mesa: ese es Pablo Echenique. El mismo revela una anécdota de su juventud que desata la risa en el plató, pero sobre todo la de Risto Mejide.

La divertida anécdota de Pablo Echenique

Para el colaborador, el consejo de Risto Mejide tiene una contraindicación y lo va a reflejar con una anécdota de cuando salía con sus colegas. "Me colgaban en la silla a veces su bolso o su chaqueta. Esto es verídico". "¿Te usaban de perchero?", pregunta sonriente el presentador.

"Luego el destino les devolvía lo que se merecían porque yo me iba a la francesa y me he llevado a mi casa las llaves de colegas míos a las tres de la mañana más de una vez", cuenta Pablo Echenique. Una anécdota que desata la risa incontrolable de RIsto Mejide, quien señala "La venganza se sirve fría". "¿Perchero? Pues el perchero se va", asegura el colaborador.