Tras analizar la comparecencia, Pilar Rahola resume en tres las razones por las que el partido ha acordado la ruptura con el PSOE

Las predicciones de Pilar Rahola sobre la reunión de Carles Puigdemont y Salvador Illa: "Creo que va a salir muy fría"

Las conclusiones de la reunión de la dirección de Junts Per Catalnuya producida en Perpignan, Francia, a las 10 de la mañana este lunes, 27 de octubre, han sido comunicadas por el mismo Carles Puigdemont a las 17:00 horas del mismo día.

Pilar Rahola, quien se encontraba pendiente de las declaraciones de la comparecencia, comunica en 'Todo es mentira' qué tres razones principales han llevado al partido a romper con el Gobierno de coalición.

Estos son las tres razones principales

Conociendo a Carles Puigdemont y conociendo cómo ha ido todo, Pilar Rahola apunta los motivos reales de esta ruptura. La primera de ellas es que nunca se ha dado el acuerdo al que llegaron en Bruselas cuando se crea la investidura. En ella se aseguraba que lo que ocurrió el 1 de octubre del 2017 y el conflicto catalán tendría una resolución y una salida en las negociaciones de Suiza: "Han sido fuegos de artificio. Por tanto, aquí ha habido una estafa".

El segundo elemento importante para la desconfianza y la ruptura es que ellos, cuando han tenido que escoger entre PP y PSOE, han escogido al PSOE. Sin embargo, el PSOE cuando ha tenido que escoger entre ir con Junts o ir con el PP, han escogido el PP: "La traición del PSC, no hace tanto que echaría Trias fuera al alcalde y, en cambio, pactando con el PP. Aquí ha puesto muy mucho el acento en 'Muchas de las cosas que se podrían haber acordado, las ha boicoteado'. Lo ha dicho prácticamente así Salvador Illa porque en en temas vinculados a la cuestión catalana, Illa ha jugado siempre con PP y con Vox, y esto también lo ha dinamitado".

Además de estos dos principales motivos, "hay muchos rosarios pequeños, pero que son los fundamentales". Pero, como tercero, Pilar Rahola destacaría que "a partir del momento en el que Illa llega al poder, esto se acelera y empeora", motivo por el cual, "la confianza se rompe completamente". En resumidas cuentas: "Suiza falla, acuerdos hechos no se cumplen y el Ayuntamiento fue una estafa"

Pilar Rahola destaca la frase final de Carles Puigdemont

Por otra parte, ha dicho algo importante como frase final: "A partir de ese momento se rompe la mayoría de investidura de manera que el PSOE podrá tener el poder pero no podrá gobernar". ¿Esto qué quieres decir? Pues que "podrán detentarlo, pero no lo podrán ejercer porque no tienen la mayoría para aprobar nada. No tienen presupuestos, no nos tienen a nosotros y, por tanto, veremos qué hacen". Esto significa que, tal y como ha asegurado claramente, "son partido de oposición y la oposición oposita, exactamente". No obstante, no irán con el Partido Popular: "Ellos no van a mirar lo que hace el PP, van a mirar lo que hacen ellos.