El secretario general del Partido Popular en Madrid y mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, ha incorporado recientemente su equipo de asesores un jefe de gabinete cuyo salario corre a cargo del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Madrid, según informa la Cadena Ser.

Risto Mejide no ha dudado en preguntarle al colaborador en el plató de 'Todo es mentira' por la polémica pues no debería ser así al no desempeñar funciones directas en la actividad del partido. Sus explicaciones han dejado boquiabierto al presentador.

Las explicaciones de Alfonso Serrano no convencen a Risto Mejide

Aunque en un principio el senador no iba a salir a hablar del tema porque no quería alargarlo y tampoco le parecía algo noticiable, Alfonso Serrano explica qué ha sucedido en el programa: "Evidentemente los asesores de un Gobierno están para trabajar para ese Gobierno, no para un partido y los asesores de los grupos parlamentarios en Madrid y en cualquier sitio hacen una tarea política para los propios grupos y, por ende, para el propio partido".

Y es que, el colaborador cree que esto ha salido a la luz porque hay alguien que tiene "interés en buscar algún tipo de empate entre el caso Begoña con el que haya asesores que hacen trabajos para el partido y para el grupo municipal". Además, achaca que se haya publicado porque "los buenos profesionales de la Cadena Ser no conozcan el trabajo de estas personas".

Sin embargo, Risto Mejide no está para nada de acuerdo porque, como muestra el Decreto que han explicado en el programa, "no pueden trabajar para el grupo salvo que esos trabajos sean para el Ayuntamiento". Por lo que le pregunta estupefacto: "¿Tú desde cuándo trabajas para el Ayuntamiento? ¿Les puedes cargar también a los cómicos y me los ahorro?".

Alfonso Serrano continúa tratando de explicarse, pero el presentador reitera: "Que solo puedes cargarlo si haces trabajos en el Ayuntamiento, que lo pone en el Decreto. ¿A quién vas a creer, a tus ojos o a Serrano? No puede cobrar del Ayuntamiento si no trabaja para el Ayuntamiento". A lo que el colaborador responde con una pregunta al aire que provoca la risa en Risto Mejide: "¿En qué consiste trabajar para el Ayuntamiento?". "¡El Ayuntamiento somos todos!", reacciona entre carcajadas el presentador.

"No es ninguna irregularidad, no es ninguna ilegalidad, es algo normal", afirma el senador popular. "Esta trampa la hacen todos los partidos políticos", apunta Jorge Calabrés. "Como todos hacen trampas, está todo bien....", deja caer Risto Mejide. Y es que, tal y como el presentador señala, "es una asesora del Ayuntamiento que trabaja para Serrano que es senador": "Si os parece normal... A mí tampoco".