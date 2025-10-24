Pedro Sánchez responde con "desprecio" a un periodista y Risto Mejide no duda en reaccionar al video de la rueda de prensa

Risto Mejide, ante la reacción de Moreno Bonilla a la crisis de las mamografías en Andalucía: "Es miserable que haga eso"

Compartir







Tras el último ultimátum de Junts, ayer también preguntaron a Pedro Sánchez por un posible encuentro pues "si no hay roce, no hay cariño", apunta Risto Mejide. Sin embargo, al presentador le llamó la atención su respuesta no sólo por lo que dijo, también por la manera en lo que hizo. Tras mostrar el momento en 'Todo es mentira', Risto Mejide y colaboradores opinan sobre las formas del presidente del Gobierno.

La respuesta de Pedro Sánchez a un periodista

"Una de las cosas que está en su mano es reunirse con Puigdemont", deja caer el profesional de la información. A lo que Pedro Sánchez responde inesperadamente: "Pero, ¿cuántas veces me habéis preguntado? Si os he respondido, no sé cuántas veces. ¿Que os queréis llevar ese titular, que me queréis preguntar y que yo diga tal...? Si lo he dicho 1000 veces, ¿para qué hemos aprobado una ley de amnistía? Para normalizar la situación con los actores políticos, por supuesto. Esas esas reuniones se producirán... ¿Cuándo? Pues cuando toque. Ala, ya tenéis el corte".

Risto Mejide critica la displicencia de Pedro Sánchez

"Considero que uno puede hartarse de cualquier cosa pero, cuando eres Presidente, eres Presidente las 24 horas", arranca Risto Mejide. Y es al presentador no le parece bien que les conteste "como si estuviéramos en una taberna" por un motivo: "Entonces ya no eres Presidente del Gobierno, ya es otra cosa".

De hecho, Risto Mejide asegura que "responder así a un periodista es responder así a toda la ciudadanía porque los periodistas están trabajando para el pueblo, siendo los oídos y los ojos de todos los ciudadanos españoles", independientemente de que tengas confianza con ellos.

El "ala, ya tenéis el corte" está dicho "con esa displicencia, con ese desprecio, con ese hartazgo" que al presentador sorprende teniendo en cuenta que "parecía de cemento armado" pues "era capaz de estar en su cargo": "Pero, ¿qué haces contestando así?".

Juan Lobato, de acuerdo con Risto Mejide

Como político también del Partido Socialista, Juan Lobato señala que "la prensa es un pilar esencial de la democracia y como tal tiene que ejercer y hacer las preguntas que tiene que hacer", independientemente de que a un político le guste más o menos.

Y, aunque crea que el momento que se produjo ayer es "fruto de un viaje en el que se ve que hay una relación porque se ve en otras preguntas", "la respuesta de un político tiene que ser siempre respetuosa, educada y entendiendo que los medios de comunicación están para servir a la democracia y no para otra cosa", afirma.