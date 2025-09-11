Pilar Rahola explica en 'TEM' los motivos por los que no ha acudido a la manifestación

La participación en la Diada y los problemas con la financiación de Cataluña: datos y disminución de la 'idea independentista'

Cada 11 de septiembre se celebra en Cataluña la Diada. Durante años la manifestación convocada había llegado a congregar a dos millones de personas, pero desde hace un tiempo el número de asistentes ha ido disminuyendo ¿Ha ido perdiendo fuelle el independentismo en la celebración de la Diada?

Para conocer más a fondo todo sobre el evento, Pilar Rahola ha entrado en directo en 'Todo es mentira' y ha confesado que ella no ha acudido a la manifestación que se celebra en Cataluña y explica detalladamente los motivos que le han llevado a tomar esa decisión.

''Hace mucho tiempo que no acabo de entender el sentido, o sea, en una situación donde todo el independentismo está fracturado, donde las entidades van a su bola y no conectan tampoco con la sociedad civil, donde no acabamos de saber cuál es, durante mucho tiempo tuvimos un objetivo, en las primeras Diadas el objetivo era el estatut, luego era el concierto económico y desde 2014 la independencia, son objetivos que unificaban como mínimo una parte de la población catalana y que en la Diada tenían sentido, es que ahora no sé cuál es'', explica detalladamente Rahola sus motivos para no asistir.

La colaboradora del programa ha continuado explicándose: ''Es mi pequeña rebeldía respecto a esta situación tan anómala donde los propios partidos independentistas no se pueden ver entre ellos y donde realmente no hay ninguna capacidad. La gente tiene una cierta sensación de que se creó una gran historia y que luego se deshinchó de una manera muy fea y eso te deja como apático (...) Ha sido mi personal y pequeño acto de protesta''.

''Hoy por hoy nadie está en esta posición. Los intereses de partido están muy por encima de los intereses del país, de la nación. Los objetivos están difuminados. Esta manifestación creo que era por no sé qué, por el paro, y para eso ya hay muchas otras manifestaciones. Entonces bueno, esa sensación de una cierta apatía (...) Pero ir a una manifestación donde no sé muy bien para qué voy. Y en este momento no lo sé, pues no me ha venido al gusto'', añade Rahola.