El asesinato de Charlie Kirk, activista ultraconservador de Trump, está dando la vuelta al mundo. El hombre de 31 años ha sido asesinado de un disparo mientras ofrecía una charla multitudinaria en la Universidad de Utah. La Policía ha detenido a dos personas pero poco después han sido puestas en libertad por lo que todavía se busca al autor de los fatídicos hechos.

Después de comentar lo ocurrido en 'Todo es mentira', José Manuel Sabucedo, psicólogo social y catedrático emérito de la Universidad de Santiago de Compostela, ha entrado en directo en el programa para explicar detalladamente cómo ve lo que ha ocurrido desde una perspectiva social.

''La situación es preocupante, en este caso concreto de Estados Unidos, pero en general diríamos de las sociedades democráticas avanzadas. Estáis hablando ahí del tema de la polarización política, yo creo que aquí, la polarización política es buena para una democracia porque la democracia significa confrontación de ideas, de proyectos vitales, de formas de ver la vida y, por lo tanto, la democracia supone debate, confrontación. Esa polarización es muy positiva, es lo que permite una democracia viva. El gran problema es que junto a esto, en la democracia existe o debiera existir un valor que es fundamental que es la convivencia democrática'', comienza dando su opinión el psicólogo tras lo ocurrido con Charlie Kirk.

José Manuel detalla por qué es importante la democracia: ''La democracia no consiste únicamente en que se respeten mis puntos de vista, la democracia es que se respeten los puntos de vista, las opiniones, las creencias de aquellos que no piensan como yo (...) Yo creo que en este momento la democracia realmente está, no puedo decir dañada, pero si está realmente afectada por algo muy sencillo, esos valores que yo creo que durante la transición supuso algo realmente importante para este país, que fue la posibilidad de que personas que habían incluso luchado en la guerra civil, en bandos distintos, fueron capaces de conciliarse y escucharse. Eso es un valor inmenso que nunca deberíamos haber perdido''.

Por otro lado, el psicólogo se hace una pregunta: ''¿Qué es lo que está pasando?'', y procede ha explicarlo detalladamente: ''El gran problema es que estamos moralizando nuestras creencias y ahí entramos en un terreno peligroso. Cuando yo creo que mis creencias son las únicas válidas, lo que hago automáticamente es negar las creencias del adversario. Pero no solo eso, si yo creo que el adversario tiene creencias distintas a las mías, que son las únicas verdaderas, ese adversario o es un incompetente, es un desinformado o es una mala persona. Y ahí constituimos y se produce un proceso psicosocial de categorización, nosotros versus ellos''.

''La violencia no surge porque sí, hay un proceso previo de legitimación de la violencia. Lo hemos visto en España en el caso del terrorismo con ETA que antes de asesinar a alguien legitimaba. Y aquí se está produciendo a otro nivel este mismo proceso antes de agredir a alguien, hay un proceso de legitimación'', añade José Manuel.

Por otro lado, afirma que los políticos tienen gran parte de culpa de lo que ocurre: ''Yo puedo no estar de acuerdo con alguien que piensa de forma distinta a la mía, pero tenemos que tener todos un límite, una una línea roja muy clara. No a la violencia o asesinato. Porque siempre hay un motivo para justificarla. Siempre se acusa a los medios porque sois el chivo expiatorio, pero los grandes responsables son parte de nuestros líderes políticos, posiblemente todos y en distinta medida, pero todos están contribuyendo a este enfrentamiento''.