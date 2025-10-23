El presentador y los colaboradores del programa han comentado lo ocurrido en el Parlamento de Andalucía

Este jueves, en la sesión de control del Parlamento de Andalucía, se ha conocido un nuevo caso relacionado con la crisis de las mamografías en la comunidad. La coalición de izquierda Por Andalucía ha denunciado la manipulación del diagnóstico de al menos una afectada por los fallos en el privado del cáncer de mamá. La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha mostrado las imágenes de esa misma paciente antes y después de que cayese el sistema.

"Esta es la teta de Anabel. Y esta era la mamografía que aparecía en su historial clínico antes de que se cayera el sistema, con su lesión marcada y el nombre del facultativo que la ve. Y esta es la mamografía que ha reaparecido en su historial, sin el círculo y sin el nombre del profesional", ha anunciado en la sesión de control.

Moreno Bonilla, por su parte, ha respondido lo siguiente: "¿Usted está diciendo que un profesional sanitario ha tocado los datos? Vamos a aclararlo. Usted está acusando a nuestros profesionales de meter la mano en los datos de los usuarios y me parece muy grave".

Las reacciones en 'Todo es mentira'

Tras repasar todo lo ocurrido en el Parlamento de Andalucía, Risto Mejide ha dado paso a las mujeres que se encontraban en plató. Ana Pardo ha sido la primera en tomar la palabra: "Me sorprende de Moreno Bonilla, pero me da la sensación de que se ha visto un poco acorralado. Aquí los profesionales de la sanidad pública y las mujeres que están esperando cribados desde hace años, que hay que vivir ese drama para saber lo que es, no tienen nada que ver en lo que es una responsabilidad política. He de decir que mucha empatía con las víctimas no han mostrado".

El presentador no ha dudado en intervenir: "Es miserable que haga eso. Esto no puede ocurrir". Pilar Rahola también se ha pronunciado: "Lo más grave es la absoluta falta de empatía en un caso concreto, de una señora concreta con nombre y apellidos, donde se ve que había un riesgo y de repente no aparece. Estamos hablando del pecho, de la vida. Todo lo que podía haber hecho de intentar controlar el escándalo, le ha estallado en la cara".