Pablo Fernández, secretario de Organización y portavoz de Podemos, entra en 'Todo es mentira' para dar los motivos por los que considera que la organización de la Vuelta Ciclista está blanqueando el genocidio que está teniendo lugar en Palestina al permitir la participación del equipo israelí.

Estos mismos le han llevado a instar a los ciudadanos de Castilla y León a boicotear las etapas que tengan lugar en dicha Comunidad Autónoma, al igual que sucedió en el País Vasco, donde tuvieron que cancelar la llegada a Bilbao.

Pilar Rahola, periodista y colaboradora del programa presente en la mesa, da un discurso donde argumenta las razones por los que considera que este boicot solo es organizado para "conseguir votos" y no para defender lo sucedido en Gaza, donde está teniendo lugar una guerra y no un genocidio según ella. Tras este momento, Pablo Fernández tilda de "progenocida" a la periodista, quien explota contra el político.

El discurso con el que Pilar Rahola va "en contra del mundo"

La periodista confiesa ser consciente de que con este discurso se pone "en contra del mundo en general" pero eso no le frena de decir qué es lo que piensa al respecto. "Aquí se produce una guerra, no un genocidio", arranca Pilar Rahola con este comentario que hace saltar a Pablo Fernández. "Me he callado mientras decías un montón de barbaridades, ahora aguanta las mías", le decía la colaboradora. "Si Israel hubiese querido un genocidio, hubiese durado dos días esta guerra, no tres años. No habría treinta y pico secuestrados, no habría 700 kilómetros de túneles con el dinero internacional que se han llevado ahí...", señala.

No obstante, "saliendo del conflicto", Pilar Rahola asegura que acepta la protesta de aquellos que estén en contra de Israel pero "habéis sido unos irresponsables poniendo en riesgo a los ciclistas". A esto hay que sumarle "el nivel de odio con el que vinculáis a cualquier ciudadano israelí es terrible" cuando el equipo es "privado" y "no del Estado israelí".

Por lo que la periodista considera que Podemos ha encontrado "el gran tema para levantar la cabecita" y "tener un poquito de votos", utilizando "demagógicamente de la peor manera" este conflicto. "Hay que preguntarse por qué no harías boicot a una cantidad enorme de países que sí hacen masacres: Afganistán, Maduro y sus presos políticos... ¡No os oigo hablar de ningún conflicto, os importa un pepino!", afirma en el programa.

Y es que, según Pilar Rahola, "estamos hartos de que la opinión contraria a estos señores se demonice, se impida pensar libremente, se impida tener otra opinión... Me duele muchísimo esta guerra, espero como a ti también. Ya está bien de utilizar demagógicamente un conflicto sangriento como este".

La respuesta de Pablo Fernández hace saltar por los aires a Pilar Rahola

Pablo Fernández, por su parte, lamenta "el discurso progenocida" de la colaboradora, algo que hace saltar por los aires a Pilar Rahola: "¡No me da la gana! Tengo derecho a pensar esto y no estoy a favor de ningún genocidio. ¡¿Qué te has creído?! Tengo derecho a decirlo en una democracia. ¡Estoy hasta las narices! Que no me lo vuelva a decir porque no me callaré".

"Lamento las posturas que blanquean el genocidio y lamento que se llame conflicto a un genocidio", responde el portavoz de Podemos, quien aprovecha para lanzar la reflexión de por qué a todo el mundo le pareció fenomenal cuando se expulsó a Rusia de todas las competiciones internacionales por haber invadido Ucrania. "Creo que con un Estado que está perpetrando el mayor genocidio del s. XXI habría que hacer lo mismo que con Rusia", señala.