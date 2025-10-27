Pilar Rahola deja caer que si Junts rompe con el PSOE tras su reunión, el PP podría impulsar una moción de censura y Alfonso Serrano responde

A las 17:00 horas de la tarde del 27 de octubre, Junts per Catalunya anunciará si continuará o no con el apoyo al Gobierno del PSOE. Este hecho sacudirá al Ejecutivo, teniendo en cuenta que es una socio fundamental para mantener la mayoría en el Parlamento.

En 'Todo es mentira' cuentan con la conexión de Pilar Rahola, periodista cercana al partido, quien ha asegurado que Carles Puigdemont jamás presentaría una moción de censura para presidir España. Sin embargo, asegura que Junts, en el caso de que otro partido mayoritario como es el PP la presentase, estudiaría en el supuesto de ir a elecciones. Aprovechando que Alfonso Serrano, senador del partido de Feijóo, se encuentra en plató, Risto Mejide le pregunta: "¿Vais a presentar vosotros una moción de censura?".

La postura de Alfonso Serrano a presentar una moción de censura

"Yo entiendo que se quiera poner el foco en la moción de censura, pero creo que hay que ser mucho más honestos", responde el colaborador. Y es que, según señala Alfonso Serrano, el perder un apoyo de investidura que daba estabilidad y gobernabilidad supondría, en cualquier país democrático, que el Gobierno se tuviese que enfrentar a una cuestión de confianza y ser él quien convocara elecciones.

Al ver que esta no es a lo que se refería Risto Mejide, le vuelve a hacer la misma pregunta. "Yo no sé lo que va a hacer el presidente Feijóo y lo que va a decidir porque todavía no sabemos ni lo que va a decir Puigdemont porque todavía no ha salido y estamos aventurando un poco", confiesa.

Para el senador, "el foco no es la moción de censura", pues lo que deberían de hacer es exigir al Gobierno que se someta a una cuestión de confianza ante las Cortes porque si no, no entiende de qué ha servido que Junts rompa con el PSOE.

En eso está de acuerdo Pilar Rahola, quien además asegura que a partir de ahora puede pasar cualquier cosa. Sin embargo, apunta: "No será Junts quien las convoque, oigan, muévanse ustedes".