Javier Chicote, periodista que sigue muy de cerca el caso Koldo, da sus motivos por los que ve verosímil la publicación de 'El Mundo'

Joaquín Parra reacciona a la información de Pérez Dolset en 'Todo es mentira': "Si quiere guerra, tendrá guerra"

Sobre la mesa de 'Todo es mentira' se encuentra "quizás la persona que mejor conozca el caso Koldo", según señala Risto Mejide. Ese es Javier Chicote, jefe de investigación del 'ABC', a quien el presentador le ha preguntado sobre la publicación de 'El Mundo' en la que se informa sobre una oferta de Leire Díez que le habría hecho a Ábalos a cambio del silencio del exministro para no perjudicar al PSOE.

¿Por qué el periodista considera la oferta verosímil?

Javier Chicote define esta información con el adjetivo "verosímil" por varios motivos. "Lo primero, a estas alturas, lo mínimo que podemos decir de Leire es que era una meritoria del partido. Estaba ahí buscando algo que llevar a Ferraz para decir 'Mirad lo que he conseguido'", señala. Y, aunque "prometió muchas cosas que no podía cumplir", falta por salir a la luz "si le dieron algún poder desde Ferraz y quién se lo dio más allá de Santos Cerdán, con el que se reunió alguna vez".

Sin embargo, ella tenía un objetivo claro, según el periodista: "Tumbar la operación del Delorme porque es el mayor problema que tiene hoy el el Gobierno". Así, y teniendo en cuenta que se mueve por su teoría de que "la Guardia Civil son unos fachas que quieren que caiga el Gobierno", Leire Díez pretende "demostrar que el origen, a través de hidrocarburos, está viciado y podemos tumbar toda la causa y yo soy la que salva al Gobierno". Por lo que descarta que sus reuniones perteneciesen, como ella misma apunta, a un proyecto de investigación.

"De esa estrategia sería beneficiado y beneficiario Jorge Luis Ábalos, que es el primero o la segunda persona más importante de esa trama. Por eso es verosímil que vaya a ofrecerle eso y a pactar", asegura.

No obstante, el exministro es consciente de que "cualquier promesa que le haga no va a a ningún sitio". Sin embargo, sí que existe una coordinación entre Ábalos, Koldo y Ferraz: "De momento hay un pacto y es no hacerse daño, y han pasado cosas que igual un día las podemos contar, dentro de no mucho, para que esta causa avance lo menos posible y estén todos tranquilitos".