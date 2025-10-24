Mónica García reacciona al desplante del PP y explica por qué es "una tomadura de pelo" el comunicado emitido por el partido

La reacción de la presidenta de AMAMA a los reproches del consejero andaluz de Salud: "Es lo más patético que he escuchado"

Durante el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud extraordinario que ha tenido lugar este 24 de octubre en Zaragoza, los consejeros de las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular se han plantado y han abandonado el lugar tras la lectura de un manifiesto conjunto en el que han cargado contra la gestión del Ejecutivo central en materia sanitaria.

El motivo del desplante de las comunidades del PP es que se han negado a remitir sobre sus programas autonómicos de cribado oncológico, después de que se hiciera público los graves fallos cometidos por Andalucía en el sistema de detección precoz.

En 'Todo es mentira' reciben a Mónica García, ministra de Sanidad, para descubrir de primera mano qué ha sucedido durante el encuentro y cuál es su opinión al respecto.

La reacción de Mónica García ante la actitud de los consejeros del PP

"Yo no entiendo nada, pero quienes menos entienden son los ciudadanos y ciudadanas de este país", arranca la ministra de Sanidad su entrevista. Y es que, en el consejo interterritorial contaban con 20 puntos a tratar, de los cuales la mayoría no tenían nada que ver con los cribados, asegura. "Solo había uno para transferir dinero a las comunidades para ampliar la cartera de servicios del cribado de cáncer de colon y para transferir dinero a las comunidades para hacer una vigilancia epidemiológica en el cáncer", señala.

Al tratar el tema, "el Partido Popular ha decidido boicotear la credibilidad de los ciudadanos y ciudadanas en la transparencia y tranquilidad que le pueden dar para asegurar que no está pasando en otras comunidades lo que está pasando en Andalucía". Mónica García tiene ligeras sospechas sobre quien dirige esta estrategia y esa es Ayuso, pues ha iniciado "una cruzada agresiva" contra el Ministerio de Sanidad.

Sin embargo, el Ministerio solo quiere obtener datos por un motivo: "Es nuestra responsabilidad ante una alarma social como la que ha saltado de la negligencia del señor Moreno Bonilla para poder decirles que sus programas de detección precoz de cáncer de mama, colón y cérvix están funcionando bien". Pero su reacción le ha hecho preguntarse qué ocultan porque "los datos no son suyos, son de la ciudadanía".

La respuesta de la ministra al comunicado de los consejeros

El Partido Popular ha emitido un comunicado conjunto en el que aseguran que es el Ministerio quien no ha puesto a disposición la herramienta imprescindible para la gestión de los datos de cribado. "Es una excusa peregrina y completamente absurda. Es una auténtica tomadura de pelo", esa es la respuesta contundente de Mónica García.

"La ponencia de cribados del consejo interterritorial no es nueva. En abril se revisaron los indicadores, pero son datos epidemiológicos básicos que debería tener todos y cada uno de las consejerías y cuando lo están ocultando es porque algo tienen que ocultar", apunta la ministra de Sanidad.

Para que conste a la audiencia, Risto Mejide informe que el programa ha tratado de ponerse en contacto con los consejeros de Andalucía, Madrid, Aragón y Cantabria y todos se han negado, mientras que en Murcia no han cogido el teléfono y en Murcia continúan valorando la invitación: "Lo digo por transparencia porque los hemos invitado al programa para que dijeran su argumentación y pudiesen rebatir lo que nos ha contado hoy".

"Yo sé a ciencia cierta que hay consejeros que hoy se han levantado de esa mesa avergonzados, que yo creo que no estaban de acuerdo con esta estrategia. Yo sé a ciencia cierta que hoy era una estrategia liderada, no sé si por Madrid o Génova, pero es una estrategia por la que algunos consejeros no quieren salir", señala la ministra. Y, gracias a ella, "se han dejado de aprobar 2.000.000 para vigilancia de cáncer", apunta.