El video de la campaña del ministerio de Vivienda ha suscitado indignación, también entre los colaboradores de 'Todo es mentira': Así han reaccionado

Pablo Echenique, sobre la candidatura de Pedro Sánchez al Premio Nóbel de la Paz: "Llevo partiéndome el culo todo el día"

Compartir







El precio de la vivienda no para de crecer en España, lo que ha supuesto una crisis sobre todo para aquellos jóvenes que desean comprar o alquilar una. Ante esta situación insostenible, al Ministerio de Vivienda se le ha ocurrido lanzar una campaña por el 47 aniversario del artículo 47 de la Constitución dónde hacen una pregunta: ¿Cómo imaginas tu futuro?

Sin embargo, el video no ha tenido la reacción que esperaban pues las redes se han inundado de críticas. En 'Todo es mentira' también han sido contundentes al respecto: Aquí te dejamos la opinión de Pablo Echenique y el presentador, Risto Mejide.

"¿En qué cabeza humana ha tenido lugar esa idea?"

Teniendo en cuenta que la patronal inmobiliaria "está llena de ex altos cargos del PSOE", Pablo Echenique no encuentra sentido a la campaña porque "no es que el PSOE haya tirado la toalla, es que el PSOE nunca ha querido" pues, según asegura, "defiende los intereses de los rentistas".

Para el colaborador, el vídeo no solo "escupe en la cara a la gente que no tiene una vivienda digna", también "denota que están completamente desconectados de la veracidad". Sin embargo, el hecho por el que más "flipa" es que haya gente en el Ministerio de Vivienda "que haya pensado que hacer esto era un acierto": "¿En qué cabeza humana ha tenido lugar esa idea? ¿Cómo de desconectado de la calle y de la vida de la gente tienes que estar para hacer este video y publicarlo?".

Risto Mejide añade el factor de que ha debido pasar todos los filtros "porque en un ministerio no es una persona solo": "Nos reímos con la ministra de Vivienda pero es el último escalafón. Para llegar hasta ahí, todo el mundo diciendo '¡Qué genial!'". "Pensaron que era la mejor idea del mundo. Como se dice ahora, 'En su cabeza sonada espectacular'", apunta el colaborador.

Por último, comentan en tono crítico el cierre del vídeo donde pone "más viviendas", "más legislación" o "más ayudas". "Si hubiera viviendas, legislación o ayudas lo hubieran concretado en el video. No han hecho nada", asegura Pablo Echenique.