Durante su entrevista en 'Todo es mentira', Risto Mejide recibe un mensaje del comisario Villarejo para Pérez Dolset: Aquí su respuesta

Una vez más, Javier Pérez Dolset vuelve a estar en el centro de la polémica. En esta ocasión, el empresario ha sido acusado de haber intentado ayudar a que la OPA del BBVA fracasara, por ello, se sienta junto a Risto Mejide en el Chester de 'Todo es mentira' para defenderse de este y explicar qué papel tenía Leire Díez en esta presunta extorsión.

Durante la entrevista y mientras conversaban sobre el fiscal Stampa, el presentador anuncia que el programa ha recibido en directo un mensaje del comisario Villarejo cuyo contenido no ha dudado en leer a Pérez Dolset. Aquí su respuesta.

La respuesta de Pérez Dolset al mensaje de Villarejo

Risto Mejide, durante publicidad, avanzaba al entrevistado que el programa había recibido un mensaje de "un amigo suyo": el comisario Villarejo. El presentador lee textualmente, pidiendo previamente que "no mate al mensajero", el contenido: "Me están llamando los que os siguen, supongo los que siguen este programa, para comentar la basura que está soltando sobre mí ese payaso mentiroso de Dolset. Sabedor de que por mi casi nula capacidad económica, no puedo querellarme. Entiendo que si de verdad creéis en el derecho de rectificación, me deberíais dar el mismo tiempo en directo que le estáis dando. Sigo creyendo que Risto busca la verdad al margen de prejuicios e ideologías".

Antes de responder, Pérez Dolset asegura que cree que Risto Mejide le debería dar el tiempo al comisario. "Lo he dicho públicamente, creo que Villarejo era un engranaje de esa cadena, pero no era el que daba las órdenes. A él le hacían encargos y esos encargos se los aprobaba el secretario de Estado, el jefe de la Policía, el ministro o incluso el Presidente del Gobierno. O sea, antes lo creía y ahora lo sé que se le están culpando de muchas cosas. Le están intentado colgar todos los muertos", contesta el entrevistado.

Y es que, Pérez Dolset afirma que "al comisario Villarejo no le gusta que nadie indague en la causa porque, obviamente, eso le perjudica".