'Horizonte' analiza el terremoto institucional tras el histórico fallo contra el fiscal general, con Iker Jiménez y el doctor Cabrera alertando de un clima judicial al límite

La emisión de ‘Horizonte’ arrancó marcada por la noticia que ha sacudido las estructuras judiciales y políticas del país. La sentencia histórica contra el fiscal general del Estado, inédita en España y sin precedentes conocidos en Europa, desató un terremoto institucional que ha obligado a reordenar agendas y ha abierto un debate urgente sobre los límites del poder, la independencia de las instituciones y el papel de los medios en un escenario judicial sin precedentes.

El fallo, adelantado horas antes del programa, se ha convertido en el acontecimiento político-judicial más relevante de los últimos años: un varapalo a la cúpula de la Fiscalía y un mensaje directo sobre la vigencia del principio de separación de poderes.

Con la Fiscalía dividida, el Gobierno bajo presión y la sociedad reclamando claridad, ‘Horizonte’ decidió dedicar su apertura a intentar comprender la magnitud del momento.

Las palabras de Iker Jiménez

Iker Jiménez comenzó el programa visiblemente impactado. Para contextualizar lo extraordinario del momento, retrocedió dos siglos atrás: “En 1812, en las Cortes de Cádiz, se creó lo que hoy entendemos como Tribunal Supremo. Una institución casi sagrada para la defensa de los derechos de todos los españoles. Lo que ha ocurrido hoy… nunca había pasado en España. Y que sepamos, tampoco en Europa.”

El presentador explicó que el programa había sido modificado por completo ante la noticia y subrayó que el impacto no se limita al terreno judicial, sino que alcanza también al periodismo:

“Aquí hablamos de justicia, sí, pero también de medios de comunicación. Y tenemos que preguntarnos dónde queda el periodismo en un momento así. ¿Qué se pregunta hoy la calle?”

El doctor Cabrera, contundente en plató

El psiquiatra forense José Cabrera, incorporado a última hora, tomó la palabra con la contundencia que lo caracteriza: “La calle necesita luz. Hoy he hecho 700 kilómetros, he estado con gente de todo tipo… y todos necesitan un respiro en este mundo tan tenebroso.”

El doctor se mostró especialmente crítico con la ruptura interna en la Fiscalía, que definió como un cuerpo “roto” y “enfrentado”, desvelando detalles del ambiente vivido en la sala del juicio:

“La sala estaba llena de fiscales de ambas partes. Y se escuchó a uno insultar a un miembro de la Guardia Civil. ¿Cómo se puede tolerar eso en un juicio del Tribunal Supremo?”

Para Cabrera, la división es total: “Hoy, en los pasillos de la Fiscalía, hay gente que siempre ha tomado café junta y ya no se hablan”.

Iker Jiménez recogió el guante y calificó el momento como “un punto de inflexión” en la historia institucional reciente. Un escenario que, según explicó, obliga a analizar no solo qué ha ocurrido, sino qué puede pasar a partir de ahora.