‘Horizonte’ arrancó con un editorial especialmente contundente de Iker Jiménez. En una noche marcada por la entrada en prisión provisional del exministro José Luis Ábalos y de Koldo García, el presentador quiso dedicar sus primeras palabras a los periodistas que llevan meses investigando el llamado caso Koldo y cuyas informaciones, destacó, han sido clave para entender la magnitud de lo ocurrido.

“Esta es una noche de enorme intensidad informativa”, comenzó Iker, consciente de que la audiencia ya seguía minuto a minuto los avances de un caso que ha sacudido el panorama político y mediático. El presentador quiso detenerse y poner en valor a los profesionales que, según dijo, han trabajado bajo una presión pocas veces vista en el periodismo español reciente.

“Son valientes”

Iker definió la investigación del caso como “una historia de periodistas”, un oficio que calificó de “hermoso, pero muy en peligro”. Recordó que muchos de los colaboradores que han acudido a ‘Horizonte’ “han venido aquí durante meses, aunque llevaban años investigando”, y aseguró que todos ellos han demostrado ser algo “cada día más difícil de ser: valientes”.

“Sé muy bien las presiones que han tenido, los consejos para que se apartaran, cómo han intentado desviarles del camino”, confesó el presentador. “Estaban tocando el tabú, algo que afectaba al poder”.

El presentador afirmó que varios de esos periodistas “lo han pasado francamente mal”, pero aun así han acudido al programa “poniendo su mejor cara” y defendiendo los datos que habían obtenido, a pesar de que otra parte del periodismo, dijo, se dedicaba a calificarlos de “bulos”, “máquina del fango” o “pseudomedios”.

Presiones, amenazas y el coste de perseguir la verdad

Iker Jiménez fue más allá al denunciar que algunos de los colaboradores no solo recibieron presiones personales, sino también amenazas sobre sus empresas, anunciantes y medios, a los que se intentó “echar al traste” por publicar informaciones incómodas.

“Madre mía lo que han aguantado”, dijo con énfasis. “Es mucho más fácil cerrar el paraguas y fluir como los demás”. El presentador destacó el compromiso del conjunto de periodistas que han acompañado a ‘Horizonte’ a lo largo de los últimos meses: “Contar lo que estaban viendo y no desviarse del camino”.

Sobre el impacto de las detenciones de Ábalos y Koldo, Iker afirmó que “de alguna manera se ha demostrado” que los periodistas que investigaron el caso estaban siguiendo una línea correcta: “Buscaban la verdad y la verdad se ha acabado produciendo”.

El presentador recordó cuántas veces se había tachado de falsas, inexistentes o “bulos” las informaciones sobre el caso, y cómo, una vez destapado, algunos intentaron restar importancia a la relación de los implicados con su partido.

Para cerrar su editorial, Iker Jiménez aseguró que ‘Horizonte’ ha sido “refugio y libertad” para los periodistas que han investigado el caso, y lanzó una pregunta cargada de intención: “¿Podrán decir si alguna vez nosotros, a alguno de estos valientes del periodismo español, les hemos dicho ‘por aquí no’ o ‘por aquí sí’?”