'En boca de todos' ha conocido este jueves la historia de Iván, un hombre de Tudela, Navarra, que tiene una orden de alejamiento de su inquiokupa. El propietario culpa a las amenazas y los impagos de sus inquiokupas de acabar con su salud. Amenazas a través de notas de voz que hemos podido escuchar en pleno directo y que los presuntos okupas han reconocido.

A día de hoy le deben 9.000 euros y, a raíz de todo esto, ha sufrido un ictus y una insuficiencia cardiaca. Por su parte, los presuntos okupas tienen una versión completamente diferente. El equipo del programa ha hablado con ambas partes.

Tras conocer esta primera versión de Iván, Nacho Abad ha comenzado su conexión con Mariano, el presunto okupa preguntándole si habían pagado sus recibos. Su respuesta ha sido afirmativa, contradiciendo la versión del propietario. Ha sido entonces cuando este ha hecho público un nuevo audio que demostraba que los okupas habían falsificado los recibos.

Los presuntos okupas reconocen las amenazas

"Este señor me cortó la luz tres veces. Me cortó el agua dos veces. Déjame hablar. Me mandó tres empresas de antiokupas. Los antiguos inquilinos tienen unas 20 denuncias de ellos por lo mismo. Este piso era un piso de señoritas de compañía, le conoce todo el barrio. Lo que dice el audio es mentira. No es que haya mentido mi mujer, el problema es: ¿cómo nos vamos a poner si empieza a cortarnos la luz?", ha comenzado el inquiokupa.

Acto seguido, el programa ha reproducido los audios en los que los inquiokupas amenazan de muerte al propietario, y éste lo reconoce en directo: "Sí, se lo digo, porque me ha cortado la luz".

"Yo no le he cortado la luz, y lo del agua también es mentira. Es mentira todo. Yo no he cortado nunca nada. No haces más que mentir, ya vale. Tendríais que estar fuera de mi casa", asegura el propietario. "¡Calla un poco y déjame hablar! Que yo te he dejado hablar a ti.