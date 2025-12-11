Soraya Rodríguez entra en directo en 'En boca de todos' y se pronuncia de manera muy contundente

José Tomé, presidente de la diputación de Lugo, ante las acusaciones de abuso sexual de seis mujeres socialistas: “Lo que se dice es falso, no he tenido ninguna comunicación del partido ni del juzgado”

Soraya Rodríguez, exportavoz del PSOE en el Congreso, ha entrado en directo en 'En boca de todos' para pronunciarse después de salir a la luz las acusaciones por parte de seis mujeres socialistas por presuntos abusos sexuales por parte de José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos.

Nacho Abad ha querido saber si ''es tan acosador el que acosa presuntamente como el que lo encubre y lo permite'', y Soraya Rodríguez se ha pronunciado: ''Sí, hay una responsabilidad enorme en el encubrimiento y lo que estamos viendo es que ha habido muchas denuncias, ha habido denuncias de mujeres, de militantes socialistas que se han dirigido a los responsables políticos y que han sido metidas en un cajón''.

''Hay una responsabilidad política que no permitiría a un responsable público o a un responsable orgánico el haber estado encubriendo y protegiendo a un presunto acosador. Y en el caso de Salazar se ha hecho, lo que tenemos que averiguar es quiénes son los responsables'', añade.

Soraya se pronuncia sobre la reacción del Partido Socialista: ''Bueno, básicamente lo que ha pasado es que el BNG ha dicho de forma clara con el que gobernaba en coalición, que o salía este señor, Tomé, o salía el BNG, y por lo tanto el PSOE perdía la Diputación, cuando en este caso es por lo que se ha producido claramente su renuncia''.

''Este señor tiene que renunciar a la alcaldía y tiene, efectivamente, que ser apartado del Partido Socialista. Y ahí lo gordo de esto es que no se ha ido de la alcaldía porque los concejales socialistas le están apoyando. Yo creo que efectivamente se ha levantado una ola de indignación dentro del PSOE que la están liderando muchísimas mujeres anónimas, feministas que están decidiendo que hasta aquí o sea que basta ya porque se han estado ocultando las denuncias y protegiendo a los acosadores, a los presuntos acosadores. Pero hay una manera muy clara también de dar un paso hacia delante, que es presentando denuncias en la Fiscalía'', finaliza la exportavoz.