Óscar es camarero y fue agredido por varios clientes tanto dentro como fuera del local

Cárceles salvajes: los funcionarios de prisión denuncian que sufren una agresión cada catorce horas

Compartir







Óscar es un camarero de Santiago de Compostela que el pasado 7 de diciembre fue víctima de una brutal paliza por parte de unos clientes. El agredido entra en directo en 'En boca de todos' para contar todo lo que ocurrió y enseña las secuelas que le han dejado sus agresores.

''Es un local muy tranquilo, además es de es de ambiente LGTB, da gusto trabajar en él. No suele haber ningún tipo de conflicto, pero el otro día acudieron cinco individuos, en concreto dos hombres y tres mujeres. Hay dos plantas en el local y subimos a utilizar el servicio de la planta de arriba y muchas veces ese está ocupado mucho tiempo, entonces los trabajadores lo que hacemos es llamar la puerta para que se libere el baño y vaya circulando la gente'', comienza explicando la víctima.

Cuenta cómo empezó todo: ''Simplemente llamé a la puerta, cuando ellas salieron, una de ellas me dijo '¿no sabes esperar o qué pasa? ¿Eres gi********? Y entonces pues yo me quedé un poco sorprendido, le enseñé la TPV y que era trabajador y después me acerqué a la barra y le dije, mire, no se lo decía a mal, se lo decía porque nosotros tenemos preferencia y llevaba mucho tiempo en el baño''.

''Entonces pues volvieron a increparme, es decir, a insultarme. En ese momento yo no me di cuenta que tenía dos hombres detrás y recibí varios golpes, no los pude ver porque además fue con la alevosía, me agredieron en la nuca. Indiqué a mi compañero que estaba en la barra, que llamara a la policía. Los intentamos sacar de la barra porque empezaron a tirar, pues el material de la barra, la mesa de mezclas, el ordenador. Y después, bueno, pues lo separan los clientes y fueron hacia la puerta'', añade Óscar.

PUEDE INTERESARTE Desalojan el hotel de los okupas en Adeje (Tenerife): 300 adultos y 18 niños vivían en sus habitaciones de lujo

Cuenta que las mujeres comenzaron a ensañarse con él: ''En este momento que estaba hablando con ese chico, otro que estaba sujetando fue cuando me propinó un puñetazo en la ceja derecha. Ahí ya comencé a sangrar y en ese momento, pues él se abalanzó sobre mí, lo tuvimos que reducir, lo reducimos, caímos al suelo y mientras estaba reducido su compañero, las chicas que los acompañaban, pues empezaron a propinarme puñetazos en la nuca, golpes, una de ellas me dio una patada''.