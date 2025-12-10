La propietaria duda de la intencionalidad del incendio sufrido en las instalaciones del hotel

Testigo clave en el asesinato del pequeño Lucca en Almería: la santería podría estar detrás su muerte

Compartir







Unos 300 okupas han sido desalojados del hotel de lujo que quedó cerrado en 2020 debido a la pandemia en Adeje (Tenerife), entre los que se encontraban al menos 18 menores. 450 habitaciones con el 100% de ocupación, pero por unos huéspedes sin reserva previa, que sin pagar un euro cuentan con agua, luz y todo tipo de enseres de lujo en su día a día.

Según se denunció hace meses, los okupas han revendido los objetos del hotel que no han utilizado para su mantenimiento en el mismo. Hace tan solo una semana, cuando fueron informados de la fecha del desalojo, el complejo arde, las llamas brotan desde el cuarto de las basuras y parece que no se trata de un incendio accidental.

José María Fernández en directo desde el lugar de los hechos, ha hablado con una de las propietarias del hotel, quién denunció hace años la situación también ante las cámaras de ‘En boca de todos’. Asegura que en un primer momento les pidieron más de 250.000€ y un lugar para vivir: “Eso se llama coacción, entiendo que es un chantaje en toda regla… Si la propiedad privada es privada, tiene que seguir siéndolo. El hotel es de una empresa de la que soy administradora, pero te emocionas porque mi padre y mi marido han luchado mucho para cumplir un sueño. Nosotros no somos millonarios, somos una familia que ha tenido que luchar mucho”.

Minutos antes de poder entrar en el hotel para conocer el estado en el que ha quedado tras su okupación, la propietaria nos ha mostrado su alegría y su fe en la justicia para recuperar su propiedad.