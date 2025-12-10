José Luis, el padre del joven tiroteado denuncia la falta de medios de la administración con las enfermedades mentales: "Le han abandonado"

José Tomé, presidente de la diputación de Lugo, ante las acusaciones de abuso sexual de seis mujeres socialistas: “Lo que se dice es falso, no he tenido ninguna comunicación del partido ni del juzgado”

Compartir







Se escuchan hasta cuatro disparos, gritos de dolor y la policía insiste en que se tire al suelo, pero David hace caso omiso. Esto ocurre en Tarazona (Zaragoza), David con antecedentes por robo y amenazas, se salta la orden de alojamiento que tiene hacía su padre y entra armado en su casa. La policía consigue abatirle a tiros, se encuentra fuera de peligro e ingresado en el hospital.

José Luis, padre de David, ha explicado en directo que su hijo tiene continuos brotes psicóticos, que es un enfermo y ha querido denunciar la falta de medios de la administración para las enfermedades mentales: “Le han dejado en la calle sin control ninguno”. Ha explicado con mucho dolor, que había estado internado en la cárcel durante ocho meses y que allí no recibió ningún tratamiento: “Salió en agosto sin ninguna paga… Tenía tres órdenes de alejamiento, pero no tiene nada. Ha trabajado 300 días y no tiene derecho a una paga, está en la calle, enfermo y sin nada”.

El padre del joven ingresado en el hospital ha querido que se supiera que David: “Tenía una orden de alejamiento y lo he acogido en casa yo cometiendo un delito, si me quieren llevar preso, que me lleven. No le voy a dejar en la calle estando enfermo… Le dio un brote estando en casa, habla solo, escucha ruidos, cree que la gente que pasa por la calle le habla… Tiene varias patologías, pero no está diagnosticado… En agosto le dieron cita para el 27 de noviembre. Tenía medidas cautelares, pero aplaza la cita y le han dado para el siete de enero… Tenía brotes psicóticos continuos”.

Una vez más, se hace visible la falta de atención que reciben las personas con enfermedades mentales por parte de las instituciones. José Luis denuncia la falta de medios y de atención que ha recibido su hijo.