El análisis: por qué han condenado al Fiscal General del Estado

La suma de varios indicios forman, según la sentencia, un cuadro probatorio, solido coherente y concluyente.

Cinco magistrados de ese tribunal no encuentran "una explicación alternativa razonable".

Sabíamos que García Ortiz no convenció al tribunal que lo juzgó. Ahora sabemos que tras dos semanas de juicio, cinco magistrados de ese tribunal no encontraron "una explicación alternativa razonable que permita cuestionar que la filtración se desarrolló en la Fiscalía General del Estado". Más aún. Sentencia que "el propio Fiscal tuvo una participación directa para hacer llegar al Sr. Campos el correo de 2 de febrero".

Para llegar a esa conclusión, la suma de varios indicios, que según la sentencia forman un cuadro probatorio, solido coherente y concluyente.

Los indicios son varios, entre ellos, la secuencia temporal de comunicaciones, su urgencia para obtener los correos, la llamada del periodista Campos, de 4 segundos, el borrado de sus mensajes y hasta los recelos de dos sus subordinadas, que siempre sospecharon que había sido él.

El tribunal no acaba ahí. También se fija en la nota de prensa que incluía entrecomillados del correo y cuya autoría siempre ha asumido el anterior fiscal general.

La Sala recuerda que el fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito, y destaca que sobre él pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación...

A sus ojos, que el correo estuviera publicado, libera al fiscal general de su deber de confidencialidad. Añaden que es como si un médico confirmara los rumores de que un famoso tiene una enfermedad o se ha sometido a una cirugía estética.

Los periodistas, menos relevantes que Almudena Lastra

Eso último sobre la nota, pero vamos a la filtración. Durante todo el juicio, hablamos de que varios periodistas habían exculpado al fiscal general. Dijeron que García Ortiz no fue quien les filtró la información, pero no ha servido para que le absuelvan. Fueron media docena de periodistas diciendo que él no era su fuente. Y es curioso, porque la sala aborda este asunto diciendo que creen en la veracidad de sus declaraciones. Así, como enunciado, pero luego, cuando va uno a uno, empiezan a exponer dudas. La más gráfica, Miguel Ángel Campos, periodista de la Ser. El primero que publicó la textualidad del correo. Esa noche llamó al fiscal general, y hubo una comunicación de 4 segundos. Él en la sala dijo que no habló con él y que eso debió ser el tiempo que registró el buzón de voz. Pero aunque al principio dicen que los creen, dudan mucho de esa versión.

Otros testigos merecen más credibilidad, parece que el testimonio de la Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, ha sido determinante. Ella siempre sospechó que el fiscal general lo filtró y para ellos esas sospechas son muy relevantes. Pero más allá de eso, Almudena lastra contó que al día siguiente de la filtración habló con él y le preguntó si había filtrado el correo y que él le contestó: "Eso no importa ahora". Pues bien, esa respuesta, para la mayoría del tribunal es el reconocimiento de un delito. Una frase, por cierto, que el Fiscal General no recuerda haber dicho nunca.

Y en medio de todo. Dos mujeres, las dos de sensibilidad progresista, consideran que no se ha probado que él filtrara el correo, que dicen que se debería haber dado más importancia a las declaraciones de los periodistas y que sobre la nota de prensa, dicen que era necesaria y que sí, que debía incluir todos los datos, porque había que aclarar las cosas ante informaciones sesgadas sobre un asunto de mucho interés público.