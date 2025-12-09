¿Por qué se han puesto de huelga los médicos?

Beatriz Benayas 09 DIC 2025 - 22:12h.

¿Qué es lo que piden con este paro de cuatro días?

El de hoy ha sido el primero de cuatro días de huelga de médicos en todo el país.

El de hoy ha sido el primero de cuatro días de huelga de médicos en todo el país. En Madrid, miles de médicos han marchado desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio protestando contra el Estatuto Marco que propone Sanidad.

Es la tercera gran movilización de médicos en seis meses de protestas. ¿Qué es lo que piden con este paro de cuatro días?

Lo primero que quieren es un Estatuto Propio. Rechazan el que prepara Sanidad porque les mete en el mismo saco que al resto de sanitarios como enfermeras o fisioterapeutas. Ellos defienden que tienen más formación y más responsabilidad y eso debe traducirse en más salario.

Lo segundo que reclaman son mejoras en la jornada. Trabajar menos horas a la semana, que las guardias sean voluntarias y que si hacen horas extra, se las paguen mejor. Hasta un 175% de subida piden en Madrid.

Lo tercero que piden es que los jefes de servicio puedan trabajar más, pero porque quieran, que puedan compaginar sanidad pública y privada. Y por último, a futuro, quieren poder acogerse a la jubilación anticipada teniendo en cuenta los riesgos de su puesto.

¡Médico explotado, paciente maltratado!

Los médicos plantan cara a la ministra, Mónica García, y muestran su rechazo a la reforma del estatuto marco. "Lo llaman vocación y es explotación", gritan. Consideran que las guardias están mal pagadas. "Si a ti te pasa algo grave, ¿querrías que te atendiera alguien que lleva 24 horas trabajando y que sus facultades mentales no están en condiciones?

La falta de clasificación profesional es otra de sus reivindicaciones, "hay suficientes médicos que podrían estar en la sanidad pública si las condiciones fueran aceptables", señalan.

Después de casi tres años de negociaciones y más de 60 reuniones, la ministra insiste en que no todas las reivindicaciones dependen del Ministerio, que son de las CCAA.

Y mientras, hoy los centros de salud se han llenado con pacientes indignados. Unos con una prueba de corazón, otro con una prueba de rodilla prevista desde hace 3 meses, otra señora con el ojo como un tomate.

Más de 300.000 médicos están convocados a una huelga que va a durar hasta el viernes.