El centro GREFA, en Madrid, recibe cada año más de 7.000 animales y más del 90% de las especies son aves

El brote de gripe aviar ha obligado a extremar las precauciones en granjas avícolas pero también en centros de recuperación de fauna silvestre. Hemos estado en GREFA, que es el más grande de toda Europa y que está ubicado en la localidad madrileña de Majadahonda. Informa en el video Cecilia Encinas.

En dicho recinto, al que cada año llegan más de 7.000 animales, están muy atentos ante la entrada de ejemplares que puedan estar infectados. Más del 90% de las especies que reciben son aves, como el mochuelo con el que llevan a cabo un tratamiento de fisioterapia o el flamenco al que realizan una analítica.

Refuerzan las medidas de seguridad por la gripe aviar

Debido al aumento de casos de gripe aviar en pájaros silvestres, han tenido que introducir nuevos protocolos como "ingresar a una animal con sintomatología compatible" con la enfermedad, "proceder a la eutanasia, introducirlo en una doble bolsa y remitirlo al laboratorio de referencia". Así lo detalla Irene López, veterinaria de GREFA, a 'Noticias Cuatro'.

Eso sí, no han registrado ningún caso y tan sólo han recibido un aviso por posible caso de gripe aviar. "Hace como diez días, una persona nos mandó un video de una garcilla bueyera que estaba muy débil y hacía cosas raras con la cabeza", señala López, añadiendo que "le indicamos que llamase al centro de recuperación de la Comunidad de Madrid".

Además, quienes trabajan en el centro GREFA han intensificado las medidas de seguridad y utilizan mascarillas y guantes cada vez que tratan a un ave para evitar cualquier posible contacto con animales que puedan estar infectados. "La mayoría del personal nos hemos vacunado contra la gripe estacional", apunta la veterinaria Virginia Moraleda.

Y ahora, más que nunca, insisten a la población en avisarles en caso de que vean algún ave salvaje enferma. "Cuando te encuentras con un animal herido, llama a alguien que sepa qué hacer con él. Que un particular coja un animal salvaje no es lo más indicado y mucho menos en la situación que estamos", subraya Irene López.

En nuestro país, el único caso conocido de transmisión a un mamífero ha sido la del zorro que la semana pasada murió después de ingerir un ave enferma.

De momento, desde las autoridades y el Colegio de Veterinarios no han emitido alertas que apelen a los propietarios de gatos o perros, que a menudo cazan o juegan con aves salvajes.