En Sevilla se han tenido que sacrificar más de 8.000 aves de corral en una granja de Huelva

Una plaga de algas está provocando la mayor destrucción masiva de ecosistemas submarinos de la historia en Australia

Compartir







SevillaLa expansión de la gripe aviar ha obligado a cerrar al público dos nuevos espacios con aves silvestres en Sevilla. Se trata de los jardines del Alcázar y el parque de Miraflores, donde este jueves aparecían varias aves muertas. Las autoridades aseguran que el contagio a humanos es muy improbable, informa en el vídeo Marta Álvarez.

Ambos espacios se suman a un tercero ya cerrado en Sevilla, el parque del Tamarguillo. Los dos nuevos están en estudio pero el primero está confirmado como foco de gripe aviar, con un nivel de virulencia muy alto. Se suma, también por la aparición de aves muertas, un parque de Málaga que también se está investigando. Y en una granja de Huelva se han tenido que sacrificar más de 8.000 aves de corral tras establecer un perímetro de seguridad de 10 kilómetros.

PUEDE INTERESARTE Alarma medioambiental tras los incendios: la ceniza arrastrada por las lluvias podría contaminar ríos y acuíferos

Los propios vecinos se han encontrado los cadáveres

"El parque del Tamarguillo tiene una patogenicidad bastante alta", afirmaba en rueda de prensa Evelia Rincón, delegada de Limpieza y Parques de Sevilla. Las alarmas saltaron en esa zona verde por los más de 70 gansos muertos en apenas una semana. Es el primer foco de gripe aviar confirmado en Andalucía.

También se investiga el parque Welling de Málaga, con una veintena de ejemplares muertos. Fueron los propios vecinos los que dieron la voz de alarma. "Si no llegamos nosotras a difundir y hacer visible el desastre que pudieron ver muchísimas personas el sábado pasado, seguirían los cadáveres de los animales allí", denuncia una malagueña.

PUEDE INTERESARTE Las conchas deben quedarse en la playa: un estudio revela por qué llevárselas pone en riesgo el ecosistema

Así, se estudian otros dos focos en parques de Sevilla, entre ellos los emblemáticos jardines del Alcázar, visitado monumento que lleva días cerrado al público. Los turistas se mostraban desilusionados. "Una pena porque es parte del conjunto", se lamentaba una viajera. "Si vamos a entrar sería para verlo todo", recalca.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

El contagio a humanos es altamente improbable

Las autoridades llaman a la calma. Dicen que el contagio en humanos es muy improbable. "No afecta en principio al ciudadano. Tiene que tener un contacto continuo, muy continuo, para que ocurra", reiteraba Rincón.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

La Junta de Andalucía asegura que se actúa de manera coordinada y que, desde el primer momento, se han activado todos los protocolos. "Se trata de una enfermedad que en el pasado ya hemos padecido en Andalucía. Sabemos cómo actuar, tenemos protocolos establecidos", advertía la Delegación de la Junta en Almería. Y resaltan que no dudarán en establecer medidas preventivas para garantizar la salud de los ciudadanos.