SydneyLas costas del sur de Australia están consternadas desde hace meses por la llegada constante y masiva de cadáveres de peces. En palabras de premier del estado de Australia Meridional, "un desastre natural sin precedentes". La causa es un alga invasora que está colonizando miles de kilómetros cuadrados de ecosistemas submarinos, informa en el vídeo Gonzalo Aguirregomezcorta.

La expansión de esta especie invasora no es casual. Las aguas de los océanos son cada vez son más cálidas y Australia es uno de los países que más está sufriendo su impacto. La microalga tóxica' 'arenia Micimotoi' ya ocupa un área superior a 4.500 kilómetros cuadrados, casi la extensión de La Rioja.

Es una destrucción sin precedentes, las pérdidas son millonarias

Su aparición se debe a una combinación de varios factores relacionados con el cambio climático, explica Adriana Verges, profesora de Ecología Marina en el UNSW de Sydney. "Por un lado, una ola de calor submarina muy extrema y también gracias a los nutrientes depositados en el agua tras intensas e inusuales lluvias".

La invasión es descrita como un incendio submarino porque a su paso no queda nada, solo su cobertura oscura. "Causa la mortalidad de muchas especies, en particular todas las especies que filtran el agua de mar, o sea, que están ingiriendo esta alga tóxica", afirma Verges.

Esta destrucción del ecosistema marino no tiene precedentes en el país. Desde marzo, decenas de miles de animales marinos de más de 400 especies han sido arrastrados a la orilla. Está afectando al sector pesquero y turístico y las pérdidas son millonarias. Nadie sabe cuándo se irá esta población de algas. "De repente las semanas se convirtieron en meses y ahora estamos ya hablando de casi medio año. Y lo peor es que es casi imposible de controlar", lamenta la profesora.

El cambio climático por acción humana está detrás del desastre

Australia está sumida en una gran paradoja. Por un lado, es uno de los países que más contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero, mientras que por el otro es uno de los que más sufren sus consecuencias. Las olas de calor submarinas también están blanqueando la Gran Barrera de Coral y el coral de Ningaloo, en Australia Occidental. Verges asevera: "Es que lo estamos viendo ya casi cada año. Las comunidades de corales no tienen tiempo de recuperarse".

El mayor país de Oceanía aúna los extremos del calentamiento global. Empezó a afrontar las consecuencias antes, "pero desgraciadamente lo que está sucediendo aquí lo estamos empezando a ver en muchas otras partes del mundo", sostiene Adriana. Sabemos qué hay que hacer para evitar estos eventos: "Reducir las emisiones de carbono es absolutamente urgente", afirma. Otra cosa es ponerlo en práctica.