CaracasEnormes esculturas de 'minions', pájaros, 'Transformers' y otras criaturas hechas de chatarra se alzan a lo largo del barrio de Maracaibo en el que vive Yhorby Ventura. Es la artística manera con la que el venezolano quiere concienciar a sus vecinos de la importancia de no tirar basura a los riachuelos que desembocan en el lago Maracaibo, la laguna natural más grande de Sudamérica.

Ventura, que además de artista es técnico de refrigeración, recoge residuos de las aguas del lago. "Son materiales reciclados de talleres de refrigeración y mecánica", afirma, unos aparatos que conoce bien y con los que sabe operar. Tanto es así que es capaz de levantar coloridas figuras de 'minions' o 'Transformers' hechas íntegramente con estos deshechos reutilizados.

Quiere concienciar a sus vecinos: "Que dejen de botar basura"

"Yo la catalogué y la puse ahí", dice señalando a un gigante pájaro rojo de metal reciclado. "Esto fue un proyecto mío para la comunidad. Para seguir embelleciendo esta zona", añade, pero no solo las elabora por amor al arte. El verdadero motivo que lleva a Yhorby a hacer estas esculturas con basura es el de concienciar a sus vecinos para que tengan más cuidado con sus residuos.

"La gente tiene por costumbre botar la basura ahí o echarla a La Cañada", afirma mientras muestra un pequeño canal. La gestión de residuos en la zona tiene enormes carencias y la población se deshace de ellos como puede. 'Ojos que no ven, corazón que no siente': el agua se lleva la basura de nuestra vista sin rechistar, por eso los ríos han acabado siendo una solución demasiado común.

El lago Maracaibo, el tesoro de Zulia

Otro método demasiado habitual es prenderle fuego, dice Ventura. "Y los afectados somos todos los que vivíamos o vivimos al lado del lago, por eso yo dije 'tengo que hacer algo con esto'", relata. Asumió esa responsabilidad como víctima directa y trató de cambiar la situación: "Quiero que la gente no siga botando basura".

Los esfuerzos de este artista se suman a los de las autoridades locales que luchan por combatir los residuos en Maracaibo, la capital del Estado Zulia, que en su día fue un centro neurálgico de la industria petrolera venezolana. La ciudad está a orillas del lago homónimo, un enorme tesoro natural entre el mar y la montaña en plena jungla ecuatorial. Verter la basura a los ríos locales significaba que estos deshechos acabarían en el fondo de la laguna.