El confinamiento de las gallinas disparará más el precio de los huevos

La gripe aviar empieza a tener ya consecuencias en nuestro bolsillo. No solo se han tenido que sacrificar dos millones y medio de aves. Desde ayer 1.200 municipios en toda España tienen la obligación de mantener confinadas a las aves de corral que criaban hasta ahora al aire libre. El objetivo es evitar que se expanda el virus, informa Carla Infiesta.

Y esto se traduce en que el precio de los huevos va a volver a subir. Lleva años subiendo, pero ahora más. "Esto no hay quien lo aguante", reconoce una ciudadana en el super. Y no le falta razón. Desde 2021 el huevo se ha encarecido un 137%, y en lo que va de 2025 se ha encarecido un 50%.

La talla M, claro ejemplo de la subida

Lo vemos en la talla de huevo más demandada, la talla M. El precio de la docena ha pasado de 2,14 euros, a 3,14. Ahora el confinamiento de las gallinas hace que haya menos huevos en el mercado.

Los productos que necesiten huevo en su elaboración, subirán también

Para muchos no pueden faltar en su lista de la compra, pero ahora cuestan 1 euro más respecto a mayo de este año, según la Organización de Consumidores y Usuarios. Aunque el precio de los huevos lleva en aumento los últimos meses, la gripe aviar ha provocado un encarecimiento extra que ya se nota en los bolsillos. Los consumidores lo reconocen en los supermercados. "Ya no puedo comprar tanto porque está muy caro".

Hay menos oferta y mucha más demanda por parte de las empresas. Por eso algunos ya se preparan por si en algún momento hubiera escasez de abastecimiento. Algunos reconocen que ya compran más, por si la escalada no frena, pero otros se lo piensan, que no es plan llenar la nevera de huevos. Lo que está claro es que habrá que adaptarse hasta que los precios bajen. Ya nos alertan de que todos los productos que necesitan huevo también van a subir los precios. Cuestión de oferta y demanda.