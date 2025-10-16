¿Por qué el precio de los huevos se ha disparado?

Beatriz Benayas 16 OCT 2025 - 20:48h.

El impacto de la gripe aviar y el consumo, cada vez mayor, de huevos ecológicos, clave.

El último año hemos comido casi un 17% más, nada menos que 1.200 millones más de huevos al año.

La cesta de la compra se ha encarecido un 2,5 % en lo que va de año respecto a 2024, el menor incremento de los últimos cuatro ejercicios.

Sin embargo, algunos alimentos han registrado subidas mucho más pronunciadas: el café molido cuesta un 54 % más, los plátanos de Canarias un 36 %, los limones un 33 % y la gran sorpresa han sido los huevos, que se han disparado. Y hay que tener en cuenta a la hora de comprar que la subida varía según el tamaño. Los huevos medianos, los más consumidos, son los que más se han disparado un 30%. A la plancha, fritos, revueltos, duros, en tortilla, están ricos, son buenos y se han puesto de moda pero eso tiene un precio, un precio casi un 18% más caro que hace un año. Seguro que lo han notado.

Por qué se han disparado los huevos

La primera razón es que se ha disparado el consumo de huevos. El último año hemos comido casi un 17% más, que son, nada más y nada menos que 1.200 millones más de huevos al año.

Compramos más huevos pero la oferta está en cierto peligro por la gripe aviar . Aquí en España hay once focos. Con menos huevos y más demanda, sube el precio y de remate, cada vez compramos más huevos ecológicos que son más caros. Mientras que los de gallinas criadas en jaulas se venden un 15% menos, los de gallinas criadas en libertad se venden el triple que antes.

Seis de cada diez productos básicos han subido

Según el último estudio anual de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), seis de cada diez productos básicos han aumentado de precio, con especial incidencia en los frescos, que se encarecen un 6,7 %. Dentro de este grupo, las frutas y hortalizas suben un 8,2 %, las carnes un 7 % y los pescados un 3,4 %. Y ahí aparecen de nuevo los huevos.

La OCU advierte de que el alza se acentúa al comparar con 2021, cuando la inflación empezó a no dar tregua. Solo los huevos medianos han duplicado su precio en este periodo, con un aumento del 105 %. Otros productos que más se han encarecido son el chocolate con leche (+29 %) y la carne de ternera y los filetes de aguja (+22 %).

Por lo que respecta a la evolución del precio de los alimentos envasados, este año, según la OCU, no ha habido una diferencia significativa entre que fueran de marca de fabricante o de marca blanca.

En general, mientras que los alimentos envasados han subido un 0,8%, la variación de los productos frescos ha llegado al 6,7%, lo que, desde la organización "preocupa", puesto que estos productos son "la base de la dieta mediterránea"..

Para llevar a cabo este estudio, la OCU ha elaborado una "cesta de la compra" compuesta por 241 productos de 80 categorías diferentes que incluyen alimentación fresca (frutas, verduras, carne y pescado), alimentación envasada, productos de higiene y droguería tanto de marcas líderes de fabricante como de marcas blancas, y ha recogido 106.320 precios en 718 establecimientos, incluyendo los principales los supermercados online y calculado los índices de 183 ciudades.

OCU ha denunciado la importante subida acumulada que suman en los últimos años los alimentos básicos, con especial incidencia en las familias con menos recursos que "han dejado de consumir productos frescos" o han visto reducida de forma significativa su capacidad adquisitiva.

La OCU destaca que el estudio de precios de supermercados demuestra que aún perduran los efectos de la "espiral inflacionista" de los últimos años y, aunque las subidas se han ralentizado, muchos precios no han bajado y se mantienen excepcionalmente altos, por lo que, según informa la organización, "una gran parte de las familias no han recuperado el poder adquisitivo perdido".

Desde OCU se insiste en la reducción del IVA de los productos básicos, incluyendo la carne y el pescado, y en la ampliación de las ayudas para la compra de alimentos a las familias en una situación de mayor vulnerabilidad, mientras reclaman al Ministerio de Consumo y al Ministerio de Agricultura la investigación a lo largo de la cadena alimentaria para identificar "posibles especulaciones", o saber si las subidas se deben a otros factores de la oferta como "la climatología".