¿Sufres de insomnio? Estos son los alimentos más recomendados para conciliar mejor el sueño

Sandra Mir 16 OCT 2025 - 17:15h.

La doctora Sofía Rodríguez -especialista las patologías del sueño-, cocina el llamado "Menú Descanso"

Lo que debes tener en cuenta sobre la sorprendente relación entre el intestino y tu estado de ánimo

MadridTal día como hoy hace 80 años, se creó la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). Por este motivo, cada 16 de octubre se celebra el Día mundial de los Alimentos.

Un dato debería hacernos reflexionar. Actualmente son más las personas que padecen obesidad que las que pasan hambre en el mundo. Según los datos de la FAO, 673 millones de personas sufren hambre, frente a los 900 millones de adultos y 35,5 millones de niños -menores de 5 años- que tienen sobrepeso.

Y no solo eso. Se estima que al menos un tercio de los alimentos que producimos acaban en la basura, aproximadamente 1.000 millones de toneladas de comida al día.

El problema del sobrepeso en el primer mundo se une a otro que también tiene un impacto vital en nuestra salud: el insomnio, una pandemia silenciosa. Lo que no todo el mundo sabe es que hay alimentos que pueden ser una buena receta contra ello.

Así es el menú descanso

Hoy, Sandra Mir, junto con la doctora Sofía Rodríguez -especialista las patologías del sueño-, ha cocinado el llamado "Menú Descanso" que facilita dormir como un bebé. La doctora admite que el buen descanso es un objetivo que no depende de las pastillas de las que disponemos en la mesilla de noche, sino de los alimentos que elegimos a la hora de cenar.

Pero... ¿Qué tienen que tener los alimentos de una cena?

La doctora recomienda que contengan triptófano (aminoácido) y melatonina (hormona), que traducido a alimentos es una receta que se puede hacer con lo siguiente: verdura -de hoja verde y siempre cocinada-, pollo o huevo. Todos esos alimentos son ricos en dichas sustancias.

Se puede completar con un pescado, a ser posible azul, que se caracteriza por ser "una fuente de omega 3", que también nos ayuda a conciliar el sueño. Incluso los frutos secos como las nueces, almendras o pistachos juegan un papel importante.

Además, para que el triptófano llegue al cerebro y nos ayude a descansar, la patata es esencial. Según la doctora, "es un hidrato que es correcto tomar".

Todo siempre mejor cocinado que crudo, incluso la fruta. "Si te tomas una manzana asada fantástico. Cuanto más crudo el alimento, más trabajo le supone al organismo trabajarlo".

Y.. ¿Qué hay del vasito de leche calentita antes de dormir? Si te sienta bien, también es una fuente de ayuda. Sin embargo, si a ello le sumamos un cruasán con un poco de chocolate estaremos introduciendo azúcares que actuarán como excitantes y nos llevarán a la actividad. Por eso, la pasta, el pan, el arroz, los fritos y cualquier dulce están completamente prohibidos. Al igual que el alcohol, la copita de vino también actuará como un estimulante y nos dificultará dormir.

En conclusión, la cena perfecta para dormir mejor consiste en una verdura de hoja verde cocinada y algún pescado con patatas.

Toma nota....