No existe una postura universal para dormir, cada persona debe encontrar la que resulte más cómoda

Dormir parece algo automático: uno se acuesta, cierra los ojos y se espera despertar más o menos bien al día siguiente. Pero la postura que se adopta durante esas 7-9 horas puede hacer una diferencia enorme en cómo se encuentra al despertar: dolor de espalda, cuello rígido, ronquidos, reflujo, alteraciones del sueño más profundas o levantarse agotado.

En alguna ocasión, mucha gente que se encuentra cansada ha pensado en acudir al médico de cabecera para hacer una analítica por si hay algo que no esté bien como anemia. Se trata de algo muy frecuente, pero no se suele pensar que ese cansancio es por no descansar lo suficiente.

Esto es lo que alerta el médico divulgador con miles de seguidores en redes sociales Manuel Viso (@manuelvisothedoc), jefe de Hematología y laboratorio y jefe de Urgencias del Hospital San Rafael de A Coruña. Este médico señala que muchas veces acuden a su consulta pacientes pensando que tienen anemia, y que tras hacerles analíticas y explorarles está todo normal. Entonces la pregunta que sigue es “cómo es tu sueño” y “cómo te levantas por la mañana”.

Señales que hay que tener en cuenta

Se puede saber si no se ha descansado lo suficiente y si no se ha gozado de un sueño reparador, cuando a la mañana siguiente nos levantamos cansados, y durante el día nos encontramos agotados, no somos capaces de concentrarnos o se pierde la atención con facilidad. Según el doctor Viso, al final se puede llegar a una situación en la que la cantidad de cosas que se acumulan pueden generar ansiedad y estrés, entonces llega el insomnio de conciliación, y no se puede regular todo para que el sueño pueda instaurarse correctamente por la noche.

Tras esto, llega el mal dormir, el estar agotado, olvidarse de cosas, no concentrarse y empezar a preocuparse por enfermedades más graves cuando, sencillamente, hay una clara falta de descanso. El cerebro está completamente desordenado porque no se ha descansado bien.

Qué se recomienda para un buen descanso

Manuel Viso sostiene que para poder disfrutar de un buen descanso, hay que prepararse bien para dormir. Según este médico, las rutinas tienen mucha importancia. Mantener unos horarios constantes, sobre todo porque “el cerebro funciona de forma programada, y no le gusta el cambio, y quiere mantener todo”. De esta manera, si se establecen horarios regulares en los que la hora de levantarse y acostarse es siempre la misma, será mucho más fácil conciliar el sueño y descansar bien.

Por otro lado, a la hora de dormir, señala la importancia de generar un ambiente propicio: la habitación debe tener una temperatura adecuada, donde no haya ruidos, no se esté con pantallas o con luces encendidas porque inhiben la liberación de melatonina. También recomienda que se eviten cenas copiosas o muy grasientas porque dificultan la conciliación del sueño.

El doctor Viso tampoco aconseja hacer ejercicio justo cuando se va a dormir, y escoger actividades que puedan relajarnos como leer, charlar tranquilamente. Recomienda que cada uno elija lo que le relaje, pero resalta la importancia de dejar a un lado las pantallas o programas de televisión que puedan estimular y, también evitar sustancias estimulantes como café o bebidas energéticas o alcohol.

Cuál es la mejor postura para dormir según este experto

Por último, el doctor Viso resalta la importancia de dormir en la postura en la que mejor nos encontremos. No se trata de ninguna en concreto, sino en la que más cómodo se esté. El experto descarta totalmente que haya una postura específica o perfecta para dormir, más allá de casos concretos, como el de las embarazadas, que lo ideal es que descansen en posición decúbito lateral izquierdo por un efecto en la vena cava o, también en el caso de aquellas personas que presenten problemas de espalda y tengan que dormir boca arriba con una almohada debajo de las piernas.

El doctor también resalta que se suele desaconsejar dormir boca abajo, ya que se fuerza mucho la zona cervical y lumbar. Salvo estos casos, la mejor postura para dormir es la de siempre. Por eso, no existe una postura perfecta para dormir que pueda servir a todos, porque cada cuerpo marca sus necesidades y la diferencia entre unos y otros.

Por lo que, si al despertar habitualmente, se tiene dolor en la espalda o cuello, se ronca mucho, hay reflujo o congestión, puede ser que ésa postura concreta esté jugando en contra y haya que optar por otra, las más recomendadas suelen ser dormir de lado, ya que mejora la respiración, favorece la alineación de la columna y es perfecta para las personas con reflujo o boca arriba, ya que permite mantener la columna en una alineación relativamente neutral, hay menos presión en las articulaciones y con los años, puede minimizar arrugas faciales por compresión.