El cambio climático acaba con la ropa de invierno

Las temperaturas impredecibles están dificultando que la ropa de invierno se convierta en una necesidad

EspañaA estas alturas es habitual hacer el cambio de armario, pasar de la ropa de verano a la ropa de invierno. Lo cierto es que este año son muchos los que aun no lo han hecho, y es normal, todavía hace calor.

El clima cálido de estos días está ralentizando la transición hacia prendas de abrigo, lo que está afectando gravemente al sector de la moda. Las ventas de la colección de esta temporada están completamente estancadas, llevan así dos meses y muchas tiendas dan la campaña por perdida.

Desde finales de agosto, las tiendas han mostrado sus colecciones de otoño, pero el calor sigue presente, y las prendas de invierno permanecen marginadas en los escaparates. "Te da cosa pasar por los escaparates y ver abrigos y chaquetones," comenta un a ciudadana.

Las temperaturas elevadas, con días de más de 25°C en diferentes puntos de España, han hecho que los consumidores prefieran seguir con ropa más ligera. "Hasta que no hay necesidad, no se cambia uno la ropa," asegura un cliente.

A la espera de las luces de Navidad

La situación en las tiendas es preocupante. "Los abrigos los tengo en los almacenes porque la gente ni los mira," dice Juan Miguel, trabajador del sector textil. Los jerséis y chaquetones se acumulan en los estantes, y "aún no vendimos ninguno," asegura una dependienta. Muchos clientes observan las prendas, pero prefieren esperar a que el clima las acompañe para comprarlas.

El cambio climático también juega un papel crucial en esta crisis del sector de la moda. "Si vas a comprar un abrigo y no te lo vas a poder poner, ¿para qué?" se pregunta una consumidora. Las temperaturas impredecibles están dificultando que la ropa de invierno se convierta en una necesidad.

A pesar de todo, el sector no pierde la esperanza. Las tiendas confían en que, cuando lleguen las temperaturas más frías, las ventas repunten. "Para noviembre o diciembre, por lo menos las luces de Navidad que las veamos con un chaquetón," comenta un comprador. Mientras tanto, las marcas siguen luchando por dar salida a una colección que, de momento, no encuentra su sitio.