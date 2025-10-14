El cambio climático llega a un punto de no retorno: ¿Cómo afectará a España?

De estos riesgos, sólo tres son considerados reversibles, mientras que 17 de ellos son irreversibles

DANA Alice, las secuelas y los testimonios: "Ha caído agua para ahogarnos todos, un desastre"

Compartir







MadridEspaña es uno de los países más amenazados por el cambio climático. El ministerio de Transición Ecológica ha publicado un informe en el que expone 141 riesgos a los que la nación se enfrenta, de los cuales al menos 51 se consideran clave para tratar de frenar el calentamiento global y sus consecuencias, alertan de la necesidad de actuar contra ellos a corto plazo.

Entre los grandes peligros, destaca la mortalidad asociada al calor, causada por altas temperaturas; las sequías prolongadas e inundaciones, como la devastadora DANA del pasado octubre en el litoral de la península que provocó la pérdida de 237 vidas humanas; o los acontecimientos relacionados cortes de suministros como el agua o la luz, situación que ya vivimos el pasado 28 de abril. De estos riesgos, sólo tres son considerados reversibles, mientras que al menos 17 de ellos son irreversibles.

Hemos llegado a un punto de no retorno

Lo cierto es que los impactos del cambio climático a nivel mundial son aún mayores. Por ejemplo, se ha hecho realidad la muerte generalizada de los arrecifes de coral. Tras varios años de debate, se evidencia la necesidad de medidas urgentes a raíz de un informe histórico, el Global Tipping Points 2025, elaborado por 160 científicos de diferentes nacionalidades y liderado por la Universidad británica de Exeter, con contribuciones de otras 85 instituciones.

"Ya está claro que hemos superado el punto de inflexión que provocará la muerte de la mayoría de los arrecifes de coral tropicales", advierte uno de los autores del informe, Tim Lenton, profesor del Instituto de Sistemas Globales de la Universidad de Exeter.

PUEDE INTERESARTE El cambio climático ya es una realidad

El planeta ha entrado en una nueva realidad climática y estos corales, de aguas cada vez más cálidas, son testigo y víctimas del calentamiento global. Han sufrido un blanqueamiento masivo provocado por la subida de las temperaturas de los océanos. "Ya están afectados más del 80% de ellos", añade Lenton.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Los paisajes submarinos que solían estar repletos de color se han teñido de blanco y ahora viven bajo el dominio de algas. Esta dramática situación no solo se limita a la Gran Barrera de Coral, sino que también se ve en México, Honduras, Tailandia...

"El aumento del calor ha sido exponencial, y los arrecifes no son capaces de adaptarse", advierte Andrea Rivera-Sosa, miembro de la Alianza para los Arrecifes de Coral, ONG cuyo objetivo es mantener saludables estas estructuras para que puedan adaptarse al cambio climático y sobrevivir durante generaciones.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

El informe científico es contundente y determinante: si todos estos arrecifes se pierden, tendremos impactos catastróficos y en cadena para todo el planeta. Lo mismo puede ocurrir con el deshielo de los polos, la destrucción de la selva amazónica o el colapso de corrientes oceánicas clave, como la Corriente Meridional de Retorno del Atlántico (AMOC).

De ahí el nombre de "punto de no retorno", porque se trata de una serie de cambios abruptos e irreversibles para los que, advierten, no estamos preparados.