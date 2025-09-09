Han aparecido cadáveres de aves en los jardines del Alcázar de Sevilla y 8000 pavos han tenido que ser sacrificados en Huelva

Saltan las alarmas en Sevilla y Málaga: cierran varios parques por la masiva aparición de cadáveres de aves

SevillaLa gripe aviar que hizo saltar las alarmas en Andalucía hace unos días se está extendiendo a más zonas. Se han detectado nuevos focos del virus en Doñana y en Castilla-La Mancha. Allí se han tenido que sacrificar 37.000 gallinas en una explotación de Guadalajara. En la ciudad de Sevilla aún continúan cerrados varios parques, entre ellos los conocidos jardines del Alcázar, informa en el vídeo Marta Álvarez.

Empezó en el parque sevillano del Tamarguillo. Varios vecinos dieron el aviso ante la aparición de decenas de cadáveres de las aves que habitan el espacio. Se han contabilizado ya 80 gansos muertos que han obligado a cerrarlo. Pero siguieron apareciendo más aves muertas en otros parques de la ciudad, como el de Miraflores, y también en Málaga.

Lo excepcional es el salto de la fauna silvestre a parques y granjas

"Esto es algo que no ha pasado nunca en Sevilla capital", asegura Evelia Rincón, delegada de Limpieza y Parques del ayuntamiento. La gripe aviar está aniquilando la fauna de los distintos parques. "Es la primera vez que las aves silvestres han contagiado a distintas aves en distintos puntos en toda nuestra ciudad", reitera la delegada.

El virus también se ha extendido al Parque Nacional de Doñana. Allí son ya cuatro las aves silvestres muertas y se han detectado dos focos en granjas avícolas cerca del parque. Según los expertos el virus en aves silvestres está circulando de forma "más o menos habitual", pero el salto a explotaciones avícolas y animales de parques urbanos es excepcional. En El Cerro del Andévalo, Huelva, se han tenido que sacrificar 8.000 pavos en una granja y preocupa otra explotación de Valverde del Camino, muy cerca de allí.

Los brotes que se esperan de cara al otoño, como cada año, se han adelantado. "Suele empezar cuando empiezan las migraciones de las aves que vienen del norte y centro de Europa, avanzado septiembre y octubre. Se ha adelantado un poco", apunta una experta del Ayuntamiento.

El riesgo de contagio es mínimo pero se pide precaución

Las autoridades instan en ese sentido a extremar las medidas de bioseguridad para intentar evitar este contacto entre aves silvestres infectadas y aves de corral. La Junta mantiene activado el nivel 2 de prevención, y llama a la calma porque el contagio a humanos no es fácil. Solo existe un mínimo riesgo de haberse establecido un contacto muy estrecho con aves enfermas muertas.

Pero en esta situación extraordinaria, lo mejor es evitar cualquier contacto. Por parte del Ayuntamiento de Sevilla, "se le va a pedir a todos los ciudadanos que no den de comer y que no se acerquen a las aves", asegura Rincón. Por el momento, se vigila a 25 personas que han tenido contacto directo y estrecho con aves fallecidas.