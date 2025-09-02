Sordo, Gran Capitán y Joker son campeones nacionales de varias disciplinas

MurciaLa Guardia Civil investiga en Fortuna, Murcia, el robo de tres palomos. Pero no son tres animales cualquiera, se trata de campeones nacionales de distintas competiciones valorados en 170.000 euros. Sus propietarios muestran dolor por la pérdida de unas mascotas tan queridas y están convencidos de que no ha sido un asalto improvisado, informan en el vídeo Ana García Quesada y Jessica Ruiz.

En el palomar de José Francisco Fernández ya no se escuchan los arrullos de Sordo, Gran Capitán y Joker. Sus jaulas vacías son la prueba del insólito robo. "Aquí estaba el Joker, aquí vivía el Gran Capitán y aquí se quedaba el Sordo...", dice Fernández mientras muestra cabizbajo los antiguos hogares de sus palomos más queridos.

Tres palomos que no son tres aves cualquiera. Los tres son campeones nacionales en competiciones deportivas de diferentes disciplinas. Están valorados en 170.000 euros. Fernández lo tiene claro: "Venían directamente a por esos tres porque se ve bien que hay 40 palomos allí guardados. Pero los que más nivel tienen en competición son los tres". El robo ha puesto de relieve una actividad económica muy rentable: la cría de estas estas aves para participar en torneos, que mueve millones.

Tras los éxitos de los palomos, horas de entrenamiento y sacrificio

Una pérdida económica, pero sobre todo sentimental. Y es que, tras años y años de entrenamiento y dedicación, se crea un vínculo con las aves, no solo por las lecciones de vuelo sino también por la confianza entre criatura y criador. "Muchos sacrificios, muchas horas de familia perdidas. Son palomos que nos han dado muchas alegrías", asegura José Francisco. "Para mí este palo es muy duro, muy duro", concluye.

La Guardia Civil ya tiene sospechas, asegura el dueño, y ha puesto en marcha la investigación. Una buena noticia que podría persuadir a los ladrones a devolverlos es que quien los haya robado no los podrá usar para competir porque su chip sigue en manos de sus propietarios. Estos solo les piden a los ladrones "que devuelvan los palomos o que los suelten", porque son para ellos una parte más de la familia y prefieren verles en casa o en libertad.