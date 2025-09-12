En caso de detectar tres o más cadáveres de aves en un mismo espacio se deberá avisar al ayuntamiento correspondiente

Saltan las alarmas en Sevilla y Málaga: cierran varios parques por la masiva aparición de cadáveres de aves

CórdobaLa Junta de Andalucía ha activado un protocolo para intentar contener la expansión de la gripe aviar en la comunidad. Desde hace días se han detectado varios focos en Doñana, en Sevilla y en Málaga. Miles de gallinas y pavos han tenido que se sacrificados en Huelva y Guadalajara. Ahora también han aparecido cadáveres de aves en Córdoba, informa Marta Álvarez.

Las medidas son preventivas aunque el riesgo de contagio a humanos es muy reducido. Si vemos un ave muerta nunca se debe tocar ni manipular, y debemos intentar además que las mascotas no se acerquen. Es importante comunicar inmediatamente a los responsables del parque donde está para retirarla.

En el caso de que se detecten tres o más cadáveres de aves en un mismo espacio hay que avisar antes de 24 horas al ayuntamiento, que contactará con la Junta. Los titulares de parques procederán en ese caso al cierre del recinto. Además, y como medida general, se insta a la población a vacunarse contra la gripe estacional cuando empiece la campaña como medida de precaución.

El brote en Córdoba se suma a los cuatro parques sevillanos cerrados

El último brote se ha detectado en Córdoba. Una veintena de aves han aparecido muertas junto al Guadalquivir, que se suman a otras dos en el Parque de los Príncipes, en Sevilla. Este espacio es uno de los pocos que permanece abierto y en la mañana de este viernes se han encontrado dos cadáveres de pato. Si en menos de 24 horas apareciera un tercero, habría que cerrarlo también.

En Sevilla, en total, son cuatro los jardines cerrados por aparición de aves muertas. Hasta ochenta gansos se encontraron en el parque del Tamarguillo. En tres de estos espacios se ha confirmado que hay un brote de gripe aviar, estando el cuarto en estudio.

La súbita expansión de esta enfermedad va a obligar al cambio de aspecto de estos jardines, avisan las autoridades. Se instalará una valla alrededor de la zona de lagos y estanques y además se va a añadir cartelería informativa. En estas señales se advertirá, entre otros aspectos, de que no se debe dar de comer a las aves.