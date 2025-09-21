Gabriel Cruz 21 SEP 2025 - 16:00h.

La Organización Mundial de la Salud señala que habrá una nueva pandemia la pregunta será cuándo y desde dónde

Las bacterias son cada vez más resistentes a los antibióticos que los hace cada vez más inútiles

Los focos de gripe aviar no dan tregua: el último se detectó en Valladolid en una granja en Olmeda con 760.000 gallinas ponedoras que por ley tendrán que ser sacrificadas todas. Pero también esta misma semana en otra granja de Guadalajara fueron sacrificadas 37.000 aves. El virus es muy contagioso entre aves de ahí estas medidas tan extremas. Los expertos prevén que la cifra aumente con la llegada de las aves migratorias.

En 'Noticias Cuatro' hemos visitado el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid. Es un organismo estratégico que investiga, entre otras muchas cosas, virus y bacterias. Porque como dicen desde la Organización Mundial de la Salud es que seguro que vendrá una nueva pandemia lo que aún no se sabe es desde donde y cuando.

Los expertos alertan sobre el avance de la resistencia a los antibióticos

Aitor Nogales, investigador del CSIC y experto en gripe aviar, subraya la gravedad potencial: “A nivel inmunológico, los humanos no estamos preparados por un contagio de gripe aviar. Otro aspecto son las vacunas que se pueden estudiar. De momento, la ventaja que tenemos es que el contagio de aves a humanos es muy difícil. Pero sobre todo que aún el virus no ha mutado para poder ser contagioso de forma sostenida entre personas. En los últimos veinte años alrededor de 500 personas, la mayoría en Asia, han muerto por contagios directos de aves a humanos. Sin embargo, en caso de contagio la posibilidad de supervivencia ronda la mitad.

El investigador del CSIC señala que el 70% de los virus que atacan a las personas tiene un origen animal. Se estima que hay millones de virus la mayoría desconocidos para los humanos en la naturaleza. Así pues, si cada vez más deforestamos más, más probabilidades hay de contagiarnos con un nuevo virus. También el cambio climático favorece la llegada de insectos transmisores procedentes de otras latitudes. “Este verano ha batido récords de temperatura”, recuerdan los investigadores como contexto de riesgo.

Paralelamente a la amenaza vírica, los expertos alertan sobre el avance de la resistencia a los antibióticos. Daniel López Serrano, investigador dedicado a las bacterias resistentes, explica que el abuso y el uso inadecuado de antibióticos han convertido infecciones que antes se consideraban de fácil resolución en un riesgo real. “Una intervención ambulatoria sencilla puede convertirse hoy en peligro por una infección multirresistente”, señala López Serrano. Como señala, es como si al principio de nuestra batalla contra las infecciones bacterianas peleábamos con arco y flechas y ganábamos porque apenas ellas tenían armas. Pero conforme hemos abusado del uso de los antibióticos y las bacterias se han hecho más resistentes ahora llevan el último armamento: misiles, aviones, blindados y nosotros seguimos con el arco y las flechas”.

Además, hay un problema mucho mayor. el desarrollo de nuevos antibióticos encuentra no es atractivo para las grandes farmacéuticas. El uso eficaz de un nuevo antibiótico contra una bacteria es inferior al tiempo que se necesita usar y comprar para que así la farmacéutica amortice la inversión en investigación en ese antibiótico. Por eso, son tan importantes centros públicos de investigación como este Centro Nacional de Biotecnología para no depender exclusivamente de farmacéuticas privadas.