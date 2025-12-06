Es una carne perfecta y apta para consumir, pero todo apunta a que su precio va a seguir cayendo

La peste porcina es una enfermedad terriblemente difícil de erradicar que no afecta a los humanos

Compartir







El brote de peste porcina está hundiendo el precio de la carne de cerdo, que sufre la mayor caída en los últimos 30 años. Sara García acude a un mercado de Vigo para comprobar como ha caído el precio de esta carne.

La caída en el precio de la carne del cerdo supone el mayor descalabro en tres décadas. La razón: el miedo.

Aunque no afecte a los humanos, es una enfermedad terriblemente difícil de erradicar y, por eso, se están bloqueando, cerrando, los mercados a nivel mundial.

La carne es apta para consumir

Los congeladores de España están llenos y eso hace que disminuya el precio de la carne de cerdo. Ahora mismo el precio en el mercado de Vigo ronda los 8 euros el kilo.

Es una carne perfecta y apta para consumir, pero todo apunta a que su precio va a seguir cayendo si siguen cerrados los mercados a nivel internacional.

“Seguramente si esto avanza bajará. Eso seguro. Bajará y bastante”, asegura una trabajadora.